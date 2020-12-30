Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu, milli sporculara ortaöğretimde de yüzde yüz burs imkanı tanıyacak protokolü imzaladıklarını söyledi. Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Özel Öğretim Derneği (ÖZDER) arasında düzenlenen "Sporcu Öğrencilerin Eğitiminde İş Birliği Protokolü" imza töreninde konuştu.

BAKANLIK EVLERİDİR

Bakanlığın, gençlerin ve sporcuların evi olduğunu belirten Kasapoğlu, üniversitelerde burslu eğitim gören öğrencilerle ilgili çalışmanın geldiği aşamaya ilişkin önemli bir toplantıyı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrifleriyle gerçekleştireceklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

YARINLARA BERABER YÜRÜYECEĞİZ

"Sporcu önemli bir alın teri önemli bir emek harcıyor. Tabii ki okul ve derslerine vakit ayırma noktasında sıkıntı yaşıyor. 'Ben okula mı devam edeyim, spora mı devam edeyim' ikilemini bertaraf etmek noktasında başlatılan bu çalışma bugünkü sözleşmeyle farklı bir noktaya gelecek. İnanıyorum ki el birliğiyle çok daha yukarlara taşıyacağız. Hem sporu hem eğitimi hedef belirlemiş gençlerimizle bu ülkenin aydınlık yarınlarına birlikte yürüyeceğiz."



ÇOK PLANLI YAŞAMALARI GEREKİYOR

"EĞITIM de spor da uzun süreç. Sporun gereken noktaya ulaşmasında bir emek bir alın teri gerekiyor. Sporcularımızın çok erken yaşlardan hedefe ulaşacakları yaşlara kadar çok planlı programlı bir antrenman süreci yaşamaları gerekiyor. Hem spora devam edip hem alanında otorite bir hekim, bir mühendis, bir avukat, bir işletmeci, bir ekonomist olması yönünde bu atmış olduğumuz adımlar çok önem taşıyor."