İki günde ikinci saldırı

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da ırkçı NSU terör örgütünün ilk kurbanı Enver Şimşek adına Zwickau kentinde dikilen meşe ağacının iki gün önce kimliği belirsiz kişilerce kesilmesinin ardından, aynı yere konulan bir bank da tahrip edildi. Bankın üzerinde NSU kurbanlarının anısına yazılmış yazılar bulunuyordu.ZWICKAU polisi, olayla ilgili soruşturma başlattı. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, meşe ağacının kesilmesine tepki göstermiş ve "Gerçekten üzücü bir durum. Bu çirkin olay en kısa zamanda aydınlatılmalı ve şiddetle kınanmalı" demişti. Aynı yere yeni fidan dikileceği de öğrenildi.