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İki günde ikinci saldırı

Gözü dönen ırkçılar, kurbanı anısına dikilen fidanın ardından, üzerinde Şimşek adına yazılan yazılar bulunan bankı da tahrip etti

Giriş Tarihi: 8.10.2019
İki günde ikinci saldırı
Almanya'da ırkçı NSU terör örgütünün ilk kurbanı Enver Şimşek adına Zwickau kentinde dikilen meşe ağacının iki gün önce kimliği belirsiz kişilerce kesilmesinin ardından, aynı yere konulan bir bank da tahrip edildi. Bankın üzerinde NSU kurbanlarının anısına yazılmış yazılar bulunuyordu.

YENİDEN FİDAN DİKİLECEK
ZWICKAU polisi, olayla ilgili soruşturma başlattı. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, meşe ağacının kesilmesine tepki göstermiş ve "Gerçekten üzücü bir durum. Bu çirkin olay en kısa zamanda aydınlatılmalı ve şiddetle kınanmalı" demişti. Aynı yere yeni fidan dikileceği de öğrenildi.
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İki günde ikinci saldırı
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