U DÖNÜŞÜ FACİASI

BAŞKENT Berlin'de okulların kapanmasıyla ailece üç hafta önce tatillerini geçirmek üzere Yozgat'ın Yerköy ilçesine giden Işık ailesi, dün sabah saat 07.30 sıralarında Konya-Aksaray Karayolu'nun 40'ıncı kilometresinde kaza yaptı. Şeref Işık, refüj aralığından 'U' dönüşü yapan Erol Gökçil yönetimindeki TIR'ın dorsesine çarptı, otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı.KAZADA araçta sıkışan Şeref Işık'ın eşi Ayten ile 21 yaşındaki kızları İrem olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Otomobilde bulunan ailenin 8 yaşındaki kızı Elif Işık ise yaralandı ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler otopsi işlemleri için Konya Şehir Hastanesi morguna gönderildi. Aile yakınları cenazelerin Yerköy'de defnedileceğini ifade etti.MEMLEKETLERİNDE akraba ziyaretlerinde bulunan Işık ailesi, tatillerine Antalya'da devam etmek için yola koyuldu. Konya istikametine seyreden ailenin önüne kavşakta hatalı U dönüşü yapan TIR çıktı. Işık, hemen durmayınca kaza meydana geldi. Ailenin otomobili, çarpmanın etkisi ile takla atıp şarampole yuvarlandı.TRAFİK polisi, kaza tutanağına, TIR şoförü Erol Gökçil'in öncelik hakkı olan Şeref Işık'ın otomobiline yol vermediği için hatalı olduğunu yazdı. Şeref Işık'ın ise kavşağa yaklaşırken hızını azaltması gerektiği, ancak bunu yapmadığı notunu düştü. Kazanın ardından Işık ailesinin B TC 322 plakalı otomobilleri hurdaya döndü.