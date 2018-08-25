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Moda kazanı

İDİL DEMİREL
İDİL DEMİREL Cumartesi Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2018
Moda kazanı

ERKEK MÜCEVHER TASARIMI ONDAN SORULUR

Uzakdoğunun en ünlü rapçilerinden Verbal'in eşi mücevher tasarımcısı Yoon Ahn, tasarımlarıyla dünyayı kendine hayran bırakmayı sürdürüyor. Naomi Campbell'dan 'ya, Kim Kardashian West'den Kate Moss'a kadar sayısız hayranı olan tasarımcı Dior modaevinin erkek mücevher tasarımının başına geçti. Bu sezon için ilk tasarımlarını sosyal medyasından da takipçileriyle paylaşan Yoon Ahn, eşi için sahne takıları tasarlayarak bu işe adım atmış alaylı bir tasarımcı.

"Elbise bir kadının vücut hatlarını takip etmelidir. Vücut elbisenin hatlarını değil."
Hubert de Givenchy

HALKA KÜPELER GERİ GELDİ

Çiçekli, ponponlu, tüylü küpeleri önümüzdeki sezon bir yana bırakma vakti. Cardi B., Hailey Baldwin ve 'in izinden gidip halka küpelere yatırım yapmanın vakti geldi. Bu sezon en küçüğünden en dev boyutta olanlarına kadar halka küpeler çok ama çok moda.

Yasemin Taciroğlu'nun tercihleri

Cemiyet hayatının şık kadınlarından ile yaz alışverişini konuştuk:
Bu yaz çiçek desenlerini ve pastel tonları çok sevdim. Kombinlerimde de sık sık kullandım.
Beyaz ve pembe tonlarını çok seviyorum. Bebek mavisi de bu sene en çok kullandığım renkler arasında.
Yaz için daha çok bikini aldım. Özellikle Moeva'nın tasarımlarını çok beğeniyorum.
Espadriller yaz akşamları için favori ayakkabılarım. Her sene koleksiyonuma yeni parçalar ekliyorum. Hasır çantaları çok severek kullanıyorum.
Yaz akşamları için şifon çiçekli ya da şal desenli elbiseler benim için ideal. Ayrıca annemin tasarımcısı olduğu Nedo by Nedret Taciroğlu modellerini de çok sık kullanıyorum

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Moda kazanı
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