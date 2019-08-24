7/24 şehirde yaşam

KONSER YILDIZLAR AÇIKHAVA'YI SEVİYOR

Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserler THY sponsorluğundan devam ediyor. Bugün Serdar Ortaç, hayranlarıyla buluşacak. 29 Ağustos Pazartesi günü ise Bülent Ersoy ve Selami Şahin sahnede olacak. 28 Ağustos Çarşamba günü Nükhet Duru'yu, 29 Ağustos Cuma günü ise Mustafa Sandal'ı izleyebilirsiniz. Konserlerin başlama saati 21.00.



SİNEMA BİRAZ DA GÜLELİM

BOL kahkaha atma garantili Hedefim Sensin filmini kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler bugün Tepe Nautilus'ta buluşuyor. Ücretsiz düzenlenen açık hava sineması etkinliği öncesinde DJ performansı da gerçekleştirilecek. Başrollerinde Ata Demirer ve Demet Akbağ'ın olduğu Hedefim Sensin'in başlama saati 21.00. DJ performansı ise 19.00'da başlıyor





BUZDOLABINDA CHEESECAKE Mİ VAR?

Cheesecake en sevilen tatlılar arasında ilk sıralarda geliyor. Kimi böğürtlenlisine bayılıyor kimi de incirlisine. Peki yapımını öğrenmek ister misiniz? Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi'nde bugün saat 11.00'de cheesecake atölyesi var. Ücreti 260 TL olan atölyede üç çeşit cheesecake yapımı öğretiliyor.



MEKAN TAPAS YEMEYE ALAÇATI'YA

İKI genç girişimcinin deneyimlerini birleştirerek açtıkları Jina Alaçatı, ziyaretçilerine kalabalıktan uzak sıcak, samimi ve konforlu bir atmosfer sunuyor. Jina, İspanyol mutfağının vazgeçilmezi tapasların yer aldığı menüsüyle de dikkat çekiyor. Mekanda müzik de ön planda. Kimi zaman 80'ler ve 90'ların Türkçe şarkıları çalıyor kimi zaman da house parçalar. Gece 02.00'ye kadar açık olan Jina'da geç saatlere kadar dans etmek mümkün.



DENİZCİ KEDİ ARAMIZDA

İSMINI denizci kedi Kostak'tan alan The Sailor Cat- Gastropub, Batı Ataşehir'de hizmet vermeye başladı. Misafirler, bir yandan keyifli vakit geçirirken bir yandan da üç pasaport sahibi Kostak'ın yelken maceralarını gastropub'ın bahçesindeki açık hava sineması tadındaki perdeden izleyebiliyor. The Sailor Cat'in 18 yıllık Cibalikapı tecrübesinden destek alan menüsünde balık burger de var özel etlerle hazırlanan sosisler ve köfteler de. Kostak'ın gezilerinden birinde, İtalya-Pistola'da tanıştığı ve eve getirdiği 278 yaşındaki zeytin ağacı da mekanın simgelerinden.



DANY BRİLLANT KIBRIS'TA

TÜRKIYE'DE hatırı sayılır bir hayran kitlesi var, Dany Brillant'ın. Konserlerinde caz ritimleriyle harmanlanmış Fransız melodilerinin yanı sıra Porto Riko ezgilerine uzanan özgün müzik yelpazesiyle hayranlarına unutulmaz anlar yaşatıyor. Bu kez Kıbrıs'ta konser verecek. Aşk dolu parçaları ve sıra dışı sahne performansıyla 6 Eylül'de Elexus Hotel'de olacak. Akdeniz'in eşsiz gün batımı eşliğinde romantik dakikalara imza atacak. Bir gün sonra ise aynı sahnede Özcan Deniz konseri gerçekleşecek.



BU HAFTA EMRE ALTUĞ KONUK

AKMERKEZ Üçgen Teras'taki Yıldızlı Buluşmalar'ın bu haftaki konuğu Emre Altuğ. Grup Gündoğarken'in ev sahipliği yaptığı buluşmada Altuğ en sevilen şarkılarını söyleyecek. 27 Ağustos Salı günkü etkinlikte şarkılara sohbet eşlik edecek. Ücretsiz konserin başlama saati 20.00.





MANGA KONSERLERİ

MANGA grubu, bir yandan yeni albüm hazırlarken bir yandan da konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Bugün Kartal Anatolium AVM'de sahneye çıkacak olan grup, 28 Ağustos Çarşamba günü ise Datça Amfi Tiyatro ve 29 Ağustos Perşembe günü Bodrum Antik Tiyatro'da olacak. Manga, 30 Ağustos Cuma günü ise İstanbul Maltepe Belediyesi'nin 30 Ağustos kutlamalarına katılacak



GENÇLER BARIŞ İÇİN SÖYLÜYOR

BARIŞ İçin Müzik Edirnekapı Çocuk ve Gençlik Orkestrası, 27 Ağustos Salı günü saat 16.00'da ENKA-Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek konserde izleyicilerle buluşuyor. Konser, imkanları sınırlı çocuk ve gençlere karşılıksız müzik eğitimi olanağı sağlayan Barış İçin Müzik Vakfı tarafından Enka Kültür Sanat'ın Açıkhava Buluşmaları kapsamında gerçekleşecek. Konser, 5-16 yaş arası tüm çocuklara ücretsiz olacak.



ÜNLÜ TENOR VE KONUKLARI

OPERA, pop, rock, folk, R&B ve dünya müziğinden örnekleri beş farklı dilde yorumlayan dünyaca ünlü tenor Mario Frangoulis, 25 Ağustos akşamı Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alacak. Dünyaca ünlü genç soprano Aliki'nin de özel konuk olarak sahne alacağı konserde Lukas Karytinos yönetiminde İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası sanatçılara eşlik edecek. Ünlü A La Luna De Valencia şarkısı ile başlayacak konserde orkestrayı Yunan Ulusal Operası'ndan orkestra şefi, müzik direktörü, Yunan Onur Ödülü sahibi şef Lukas Karytinos yönetecek.



PEK YAKINDA SPOR, LEZZET VE MÜZİK BİR ARADA

Bozcaada'da iki günlük yepyeni bir festival gerçekleşiyor: Run The Island Bozcaada. 13-14 Eylül tarihleri arasındaki festivalde gündüz adanın muhteşem doğasında koşu yarışları, sokak tenisi gibi aktiviteler gerçekleştirilecek. Özel mekanlarda düzenlenecek davetlerle Bozcaada lezzetleri de katılımcıların beğenisine sunulacak. Akşam saatlerinde ise konserler olacak. 14 Eylül'de Kalben, Ayazma Plajı'nda festivalin kapanış konserini verecek.



FESTİVA DÖRT SAHNE 100'DEN FAZLA SANATÇI

Zeytınlı ?Rock Festivali, bu yıl altıncı kez gerçekleşiyor. 28 Ağustos-1 Eylül günleri arasında Edremit Akçay Sahili'nde düzenlenecek kamplı festivalde dört sahnede 100'den fazla isim konser verecek. Bu isimler arasında MFÖ, Teoman, Şebnem Ferah, Ayben, Sena Şener ve Baba Zula da bulunuyor.



RIHTIMDA BULUŞALIM

FERIYE rıhtımında gerçekleşen, İstanbul Boğazı manzaralı performanslar devam ediyor. 29 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da Analog Kültür Experience feat. Tolga Zafer performansı var. Kaan Düzarat'ın 2014'te hayata geçirdiği plak dükkanı ve müzik stüdyosu Analog Kültür'de tohumları atılan ve o günden bu yana deneylerini sürdüren Analog Kültür Experiment, bir serbest doğaçlama birliği. Performans ücretsiz gerçekleşecek.



1.OZAN Doğulu ve Suat Ateşdağlı, bugün 19.00'da Kilyos Burc Beach'te setin başına geçiyor. Bilet fiyatı 56.50 TL.

2. GRIPIN bugün Dorock XL Kadıköy'de konser verecek. Bilet fiyatı 50 TL.

3. ZIYNET Salı, 25 Ağustos pazartesi günü Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnede olacak. Bilet fiyatı 70 ile 150 TL arasında değişiyor.

4. AJDA Pekkan dinlemek isteyenler 27 Ağustos Salı günü Bodrum Antik Tiyatro'da bir araya geliyor. Bilet fiyatları 88 ile 440 TL arasında değişiyor

5. DATÇA Açıkhava Tiyatrosu'nda 29 Ağustos Perşembe günü Yıldız Tilbe konseri var. Bilet fiyatı 101 ile 196 TL arasında değişiyor