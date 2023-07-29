7/24 şehirde yaşam

Bodrum'da BaleDevlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, ülkemizin ilk ve tek bale festivali olan, Uluslararası Bodrum Bale Festivali 20. yaşını kutluyor. Açılışını 5 Ağustos'ta Harem Balesi'yle yapacak olan 20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 17 Ağustos'a kadar birbirinden güzel bale gösterilerini sanatseverlerle buluşturacak. Festival 8 Ağustos'ta İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği, "Notre Dame'ın Kamburu Balesi" ile devam edecek. Sanatseverler 11 Ağustos'ta Navdhara Hindistan Dans Tiyatrosu tarafından sahnelenecek "A Passage to Bollywood" gösterisini, 13 Ağustos'ta İspanyol Flamenco Dans Topluluğu'nun avangart flamenko gösterisi "Woman By Aarón Vivancos"u ve 16-17 Ağustos'ta ise İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek "Don Kişot Balesi"ni izleme şansı bulacak.KüçükÇiftlik'teki Bahçe Tiyatrosu ağustos ayına iddialı oyunlarla başlıyor. 2 Ağustos'ta DasDas'ın "Deli Bayramı", 3 Ağustos'ta Kumbaracı50'nin "Tek Kullanımlık Hikâye" ve 4 Ağustos'ta Davran Tiyatrosu'nun "Üçü Bir Arada" adlı oyunları seyirciyle buluşacak.Yaptığı işlerle adından söz ettiren Çağdaş Sanat Galerisi KUN Art Space, 'İmge. Mekan.İnsan: Yazgı Kardeşliği'' adlı sergiye ev sahipliği yapıyor. Ahmet Rüstem-Hakan Sorar, Büşra Çeğil, Doğu Çankaya, Emre Bulut, Engin Gökten, Evren Erol, Jennifer İpekel, Selin Karataş ve Serap Özergin'in eserleri Bodrum Osmanlı Tersanesi arazisi içinde bulunan kulede 2-15 Ağustos tarih arasında sanatseverlerin beğenisine sunulacak.Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu'nun birlikte rol aldıkları 4 yıldır kapalı gişe oynayan "Ölün Bizi Ayırana Dek" turnesine devam ediyor. Boşanmak üzere olan bir çiftin evde bir ceset bulmasıyla gelişen olayların anlatıldığı komedi oyunu 2 Ağustos'ta Balıkesir, 3 Ağustos'ta Bursa 5 Ağustos'ta Konya'da seyirciyle buluşacak