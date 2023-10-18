ABD soykırıma ortak oldu: Gazze hastane saldırısında MK-84 bombası detayı! Uzmanlar konuştu

Son dakika İsrail Filistin Gazze: İsrail'in Gazze vahşetinde son nokta, dün gece yaşandı. 12 gündür aralıksız bir şekilde Gazze'de sivillere ölüm yağdıran İsrail, hastanede bulunan yüzlerce sivili acımasızca paramparça etti.
İSRAİL'İN İZLERİ GÖRÜLÜYOR
Dünyanın gözleri önünde ABD'nin de desteğiyle sivilleri katleden İsrail, gelen tepkiler üzerine bu vahşet suçunu işlediğini reddetti. İsrail ordusu, hastane saldırısıyla bağlantısı olduğunu reddetse de uzmanlar bu saldırıların arkasında İsrail'in izlerinin sürüldüğünü söyledi.
Harp başlıkları, mini-mikro roketler ve askeri sınıf yüksek infilaklı patlayıcı kimyasalların üretim teknikleri konularında çalışmalar yapan Troy Teknoloji Savunmanın Müdürü Bereketlioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesinin bombalamasına ilişkin kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Mühimmatın hastaneye gelişine dair işaretler, patlamanın sesi ve şiddetinin, bir roketin ötesinde JDAM donanımlı 2000 libre MK-84 bombasına ait olabileceğine işaret ettiğini savunan Bereketlioğlu, bu donanımla birlikte de söz konusu bombanın hassas güdümlü mühimmata dönüştüğünü belirtti.
İSRAİL'İN ENVANTERİNDE VAR
Söz konusu bombada yaklaşık 430 kilogram patlayıcı madde bulunduğuna dikkati çeken Bereketlioğlu, mühimmatın hedefine uygun açıyla ulaşması halinde son derece yıkıcı olabileceğini söyledi.
Bu mühimmatın etkinliğini artırmak için farklı patlayıcı türleriyle de doldurulabildiğine değinen Bereketlioğlu, içinde HMX bulunan, nüfuz edici etki kazandırılan bir MK-84 bombasının bir binayı rahatlıkla yıkabileceğini kaydetti.
Sait Ersoy Bereketlioğlu, "Bir diğer olasılık da yine MK-84 kullanılan bir BLU-109 sığınak delici bomba olabileceği yönünde. Her iki bomba da İsrail ordusunun envanterinde yer almakta." dedi.
MK-84 NEDİR?
Mark 84 (MK-84), ABD yapımı bir bombadır. Mark 80 serisinin en büyüğüdür. Düşmanın büyük binaları, fabrikaları, güç merkezleri, köprüleri, yer altı sığınakları ve uçak hangarları MK-84 serisi bombaların temel hedefleridir. F-16' ların mühimmatları arasındaki en iri cephanelerdendir.
MK-84 bombası 15.2 m genişliğinde ve 11 m derinliğinde bir krater oluşturabilir. 380 mm metali delebilen bu bombanın tahrip çapı da 336 metredir.