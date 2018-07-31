Fırsatçılar Alaçatı’nın imajına zarar veriyor

Çeşme Alaçatı'da bazı gece kulüpleri, iddiaya göre, müşterilerinden 'müzik bedeli' adı altında ücret istedi. İşletmeler, 'müzik bedeli' olarak adisyonlara kişi başı 50 lira yansıttı. İddialar, ilçede tartışma yarattı. Alaçatı'da bazı eğlence mekanlarının müşterilerinden 'Müzik bedeli'ni aldığını belirten Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK
) Başkanı Mehmet İşler, "Müzik Meslek Birlikleri Yasası çıktı. Bu yasada, telif hakları ödeme konusunda bir düzenleme yapıldı. Telif hakkı çıkınca ciddi bedeller ödenmeye başlandı. Ancak yasada bazı boşluklar var. Eğlence mekanlarının müşterilerinden bu şekilde ücret alamayacaklarına dair açık ve net bir yönetmelik veya mevzuat yok" diye konuştu.
İMAJ ZEDELENİYOR
Alaçatı'da sezonun 2.5 ay olduğunu, bu sürede neredeyse oradaki havadan bile para almaya kalkan, bunu ranta çeviren bazı fırsatçı işletmecilerin bulunduğunu ileri süren İşler, "Fırsatçı işletmeciler diyor ki 'Ben 2.5 ayda ne yapabilirsem yaparım. Gerekirse mekanımdaki havaya sıktığım kokunun bile parasını alırım' Burada ters olan bir şey var, o da buna karşılık veren bir kesimin olması. Gidip satın alan bir kesim var. Şikayetçi olan böyle mekanlara gitmez, protesto eder. O zaman da belki mekan sahibi serbest piyasaya göre kendine çekidüzen verir. Buna karşı çıkmayan ve hizmeti satın alan kesim olunca biz de karşı çıkamıyoruz. Kaybeden Alaçatı oluyor. Bu tür uygulamalar ile Alaçatı'nın imajı bozuluyor. Mevzuattaki boşluklardan faydalanan bu tür işletmeler için yerel yönetimlerin harekete geçmeli" dedi. Öte yandan Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, kendilerine bu yönde bir şikayet gelmediğini belirterek konuyla ilgili araştırma başlattıklarını söyledi.
?AYVALIK'TA DENETİM
AYVALIK
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yerli ve yabancı turistlerin fahiş fiyatlara maruz kalmamaları için gıda satışı yapan işletmelerde fiyat tarifesi denetimi yapıldı. Balıkesir
Ticaret İl Müdürlüğü öncülüğünde, Temmuz başında yapılan denetimin 2. bölümü kent merkezinde gerçekleştirildi