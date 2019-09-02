Denizde av sezonu bereketiyle başladı

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının 1 Eylül itibariyle son bulmasıyla yeni sezon başladı. Balıkçılar 1 Eylül gecesi "Vira Bismillah" diyerek mavi sulara açıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Karaburun açıklarında avlanan "Rıfat Reis" isimli teknenin kaptanı Atakan Canbaz'ı görüntülü aradı. Canbaz'a iyi dileklerini ileten Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte İstanbul'da yeni sezona "vira bismillah" dediklerini dile getirdi. Pakdemirli, "Bol ve bereketli bir av sezonu diliyorum. Rabbim ağlarınıza bereket versin" dedi. Canbaz da Bakan Pakdemirli'ye teşekkür ederek, "Sayın Bakanım sesiniz bize moral oldu. İnşallah sizi burada da ağırlamak isteriz. Telefonunuz için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

BOL KAZANÇ DİLEĞİ

İzmir'de yeni sezonun başlamasıyla birlikte balık halinde tören düzenlendi. Etkinliğe siyasiler, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve balıkçılar katıldı. Özgener, "Denizciliğin ve avcılığın daha sürdürülebilir daha iyi yapılabilir hale gelmesi için günümüzün koşullarına uyarlanmasını notlarımın başına koymuştum. Ama dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımız bu güzel müjdeyi, İstanbul'da sezonun açılış konuşmasında balıkçılar ile paylaştı. Kanun değişikliğinin teklif olarak hazır olduğunu ve meclis açılır açılmaz parlamentoya sunulacağını söyledi. Ben de bu vesile ile Cumhurbaşkanımıza hem de Tarım ve Orman Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Deniz ve balık avlamayı ne kadar sevdiğimi bilmeyen kalmadı. Bu denizler hepimize büyük bir hazine veriyor. Bizlere düşen de bu hazineyi gelecek nesillere de aktarmak. Allah hepinize bol kazançlar versin" dedi. Vatandaşlar, mezatlara katılarak taze balık almak için birbirleriyle yarıştı.