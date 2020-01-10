İzmır’de hava kirliliği uyarısı

BÜYÜKŞEHIRLERDE nüfusun artması, kentlerin büyümesi, hava kalitesinin düşmesine neden olurken, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı olan Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nden uyarı geldi. Şube Başkanı Helil İnay Kınay, İzmir'de havaların soğuması ile birlikte var olan kirliliğin hissedilmeye başlandığını söyledi. Hava ölçüm istasyonları tarafından kaydedilen anlık değerlendirmeleri incelediklerini, İzmir için şu anda büyük bir sıkıntı görünmediğini aktaran Kınay, hava kirliliğine uzun vadede bakıldığında, tablonun değiştiğini aktardı. Kınay, "Özellikle geçen yıldan bu yana yaptığımız değerlendirmelerde, kış sezonu boyunca belli istasyonlardaki kükürt oranlarının, sınır değerinin üzerinde olduğunu görüyoruz. Karşıyaka, Bornova ve Çiğli istasyonlarında kükürt oranlarında yükselmeler var" dedi.İzmir için 2019 yılının kasım ve ocak ayı verilerini yeni değerlendirmeye başladıklarını belirten Kınay, "İzmir Körfezi'ni çevreleyen binaların bitişik nizam olması nedeniyle rüzgar koridorları ortadan kalktı. Planlama hataları, yanlış kentleşme bizi daha büyük hava kalitesi sorunları ile karşı karşıya bırakıyor. Hızlı ve etkili önlemler alınmaması halinde, yaşanamaz kentlerle karşı karşıya kalacağız" diyerek kentin yöneticilerini uyardı.

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