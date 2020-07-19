‘Halkı sokağa çağırıyorlar’

İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Mavişehir'de TOKİ, geçtiğimiz günlerde imar planlarında rekreasyon alanı ve açık spor alanı olarak işli iki arsayı açık artırma ile sattı. İhaleye katılan Karşıyaka Belediyesi'nin teklifi diğer katılımcılara göre düşük kaldı. Arazilerin özel şahıslara satılmasına tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hazırlattığı afişlerle İzmirlileri pazartesi günü 2045 sokakta yapılacak basın açıklaması ile 'satışa dur' demeye çağırdı. Sosyal medya üzerinden yapılan duyurularda 20 Temmuz Pazartesi günü saat 18.30'da Mavişehir 2045 sokakta geniş katılımlı basın açıklaması yapılacağı belirtildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Protokol Müdürlüğü de çok sayıda İzmirli'ye Tunç Soyer adına SMS mesajı atarak yapılacak etkinliğe davet etti.Doğru Yol Partisi İzmir İl Başkanı Tarcan Ülük Soyer'in kıyı yağmasını protesto bahanesi ile 20 Temmuzda 'Kentimize dokunma - halk alanında buluşuyoruz' şeklinde yaptığı çağrının açık bir kalkışma çağrısı olduğunu iddia etti. Soyer'in sosyal medyada yaptığı paylaşımların resmen halkı hükümete karşı isyana teşvik ve kalkışmaya davet niteliğinde olduğunu öne süren Ülük, "Bu çağrı FETÖ ve PKK'nın amaçlarına hizmettir. Meşru hak arayışı görünümlü bu suç vasfı taşıyan çağrı sebebi ile başta İzmir Valiliği, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığını göreve davet ediyoruz" dedi. Ülük pazartesi sabahı suç duyurusunda bulunacağını belirtti.Öte yandan önceki akşam gerçekleşen Büyükşehir Belediye Meclisinde Karşıyaka 2. Etap 5 bin ölçekli Nazım İmar Panı'nda "Spor alanı" olarak belirlenmiş olan Atakent Mahallesi 9846 ada 1 parselde özel mülkiyete ait arazinin kullanım kararının, "Özel Eğitim Alanı" olarak düzenlenmesine ilişkin İmar Planı önerisi AK Partili Meclis Üyeleri'nin karşı çıkmasına rağmen CHP'lilerin oyları ile kabul edildi. Karara tepki gösteren AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, "TOKİ'nin arazi satışına itiraz edenlere soruyorum. Burası bir spor alanı. Buradan kim faydalanacak? Karşıyakalı çocuklar, gençler, İzmirliler... Peki bu alanı ne yapmayı planlıyorsunuz? Orası Özel Eğitim Alanı olduğunda çocuklar orada spor yapabilecek mi? Tabii ki hayır. Samimiyet derken, bunu kastediyorduk" diye konuştu. Önerge AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyuna karşılık CHP'lilerin oyları ile oy çokluğu ile kabul edildi.