‘Konuşamaz’ dediler ‘Opera-Şan’ı bitirdi

İzmir'de otizmli Recep Ege Altıncıoğlu, azmiyle herkese örnek oldu. Küçük yaşta otizm teşhisi konulduğunda "Bu çocuk konuşamaz" denmesine inat, hayata müzikle bağlanan ve müzik yaşamında emin adımlarla ilerleyen Recep Ege Altıncıoğlu, 4 yıl boyunca yüzde 50 yetenek bursu ile okuduğu Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Opera ve Şan Departmanı'ndan başarıyla mezun oldu. Herhangi bir sesi, referansa gerek olmadan doğrudan notaya dökebilme olarak adlandırılan üstün müzik yeteneği 'Absolut-mutlak kulağa' sahip Altıncıoğlu, çalışmalarını Müzik Bölümü Öğretim Elemanı ve İzmir Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı Levent Gündüz ile sürdürdü. "Müzik benim her şeyim" diyen, en çok Andrea Bocelli'yi sevdiğini ve onu kendine örnek aldığını dile getiren Recep Ege Altıncıoğlu, aynı zamanda, Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Kısmi Zamanlı Öğretim Elemanı Dr. Orçun Berrakçay'ın çalıştırdığı İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu'nun da solisti. 2017 yılında Kanada'da düzenlenen 8'inci ANCA Dünya Otizm Festivalinde 'Performans Sanatları' kategorisinde birincilik ödülü sahibi de olan Altıncıoğlu, başarıyla mezun olmanın gururunu yaşadığını belirtti.Recep'in annesi Zeynep Koyunseven, "32 haftalık olarak dünyaya geldi. O yaşama müzikle sımsıkı tutundu, biz de ona. İlk teşhis konulduğunda 'konuşamaz' dediler. Recep, bizim emeğimizi hiç karşılıksız bırakmadı. Onun ödüller kazandığını, üniversiteden mezun bir genç olduğunu görmek büyük mutluluk" dedi. 6 yıldır Recep Ege'nin eğitmenliğini yapan Levent Gündüz ise, "Tüm öğrencilerle bire bir aynı eğitimi alarak aynı sınavlara girerek operaşan konusunda başarı ile eğitimini tamamladı. Artık, profesyonel olarak bu işi yapabilecek İngilizceden Almancaya, Rusçadan İtalyancaya kadar birçok dilde aryalar, şarkılar söyleyen bir Recep Ege var. Onunla büyük gurur duyuyorum" diye konuştu.