Bakan’dan akülü sandalye talimatı

MANİSA Büyükşehir Belediyesi Demirci İtfaiye Amirliği'nde görevli olan ve geçici olarak Demirci'de görevlendirilen Ahmet Altınok, geçen yıl spor amaçlı Simav-Demirci Karayolu'na doğru yürüyüşe çıktı. Kendisine araba çarpması sonucu ağır yaralandı.Vücudunda kırıklar bulunan, omuriliği zedelenen ve bilinci kapalı olan Altınok, ilk müdahalenin ardından hava ambulansı ile Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Evli ve 2 çocuk babası Altınok, yüzde 98 engelli kaldı. Sadece boynu ile kollarını kullanabilen ve yatağa bağımlı hale gelen Altınok, "Beni yeniden hayata bağlayacak, bir akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyacım var. Hayırseverler ve yetkililerden yardım bekliyorum" dedi. Engelli Altınok'un yardım talebine Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu kayıtsız kalmayıp, en kısa sürede yerine getirilmesi için talimat verdi.