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Buca’nın ağaçlarına kışlık bakım yapılıyor

İZMIR’DE , havaların soğumasıyla birlikte sokaklarda budama çalışmalarına hız verdi. Buca’nın 47 mahallesinde bakım, onarım, yenileme ve temizlik çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, konutlara yakın olan bölümlerde elektrik tellerine kadar ulaşan ve risk oluşturan ağaçlar için ekipleriyle koordineli olarak budama işlemini gerçekleştirdi. Ekipler, kentteki park ve bahçeler başta olmak üzere vinçler eşliğinde ağaçların dallarını budarken bir yandan da çim biçme gibi mevsimlik çalışmaları gerçekleştirdi. Buca genelinde ihtiyaç duyulan muhtelif noktalarda budama çalışmaları, kışın sona ereceği mart ayına kadar programlı bir şekilde devam edecek.

Giriş Tarihi: 31.12.2020 ABONE OL
Buca’nın ağaçlarına kışlık bakım yapılıyor
İZMIR'DE Buca Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte sokaklarda budama çalışmalarına hız verdi. Buca'nın 47 mahallesinde bakım, onarım, yenileme ve temizlik çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, konutlara yakın olan bölümlerde elektrik tellerine kadar ulaşan ve risk oluşturan ağaçlar için TEDAŞ ekipleriyle koordineli olarak budama işlemini gerçekleştirdi. Ekipler, kentteki park ve bahçeler başta olmak üzere vinçler eşliğinde ağaçların dallarını budarken bir yandan da çim biçme gibi mevsimlik çalışmaları gerçekleştirdi. Buca genelinde ihtiyaç duyulan muhtelif noktalarda budama çalışmaları, kışın sona ereceği mart ayına kadar programlı bir şekilde devam edecek.
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Buca’nın ağaçlarına kışlık bakım yapılıyor
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