Elektrikte serbest tüketici modeli

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) serbest tüketici limitini aşağı çekti. EPDK'nın Resmi Gazete'de yayımladığı karar çerçevesinde ise yıllık 500 kilovatsaat üzeri tüketimi olan her abone serbest tüketici olarak tanımlandı. Böylece mevcutta hemen hemen herkes serbest tüketici konumuna erişirken, tüketiciler diledikleri bir tedarik şirketi ile ikili anlaşma yaparak oradan elektrik enerjisi satın alabilecek.

REKABET OLACAK

Böylece serbest tüketiciler ikili anlaşma yöntemi ile kendileri için en uygun tarifeye geçmeyi talep edebilecek. Ancak tedarik şirketleri tarifedeki gibi 'tek bir birim fiyat' önerebileceği gibi piyasa fiyatına endeksli fiyat da önerebilecek. Bu sistem elektrik şirketleri arasında rekabete yol açacağı gibi vatandaşı da tasarrufa yönlendirecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın son kaynak tedarik tarifesinde yaptığı düzenleme kapsamında 1 Ocak'tan itibaren yıllık tüketimleri 4 bin kilovatsaatten fazla olanlar kademeye takılarak enerjinin gerçek maliyetini ödemeyecek. Böylece aylık tüketimleri ortalama 333 kilovatsaat yani 984 TL'lik kullanımı aşanlar desteklemeden çıkarılacak. Yeni sistemden 43 milyon elektrik abonenin 2.5 milyonu etkilenecek.

ANLAŞMA NASIL YAPILIR?

Tüketiciler elektrik hizmeti aldıkları tedarik şirketlerini değiştirme hakkına sahip. Kim hangi ilde olursa olsun, istediği şirketi arayarak onlardan hizmet almak için anlaşma yapabiliyor. Bunun için tüketicinin şirketin çağrı merkezini arayarak ikili anlaşma yapması yeterli oluyor.