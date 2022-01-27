Altın fiyatları Fed faiz kararı sonrası DÜŞTÜ! Altın gram fiyatı düşüşünü sürdürecek mi? Gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 27 Ocak 2022 bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları için yatırımcıların gözü kulağı Fed faiz kararı için yapılacak açıklamadaydı. Fed, Ocak 2022 toplantısında faizlerde değişikliğe gitmezken, faiz artırımı için Mart ayını işaret etti. Bununla beraber ons altın fiyatı 1 haftanın en düşük düzeyini görürken, yurt içinde gram altın TL fiyatı, 800 TL psikolojik bandının altına sarktı. Öte yandan Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, tam altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik gram fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. ALTIN FİYATLARI FED FAİZ KARARI SONRASINDA NE KADAR, KAÇ TL OLDU? İŞTE CANLI-ANLIK ALTIN FİYATLARI VE SON DAKİKA GELİŞMELERİ…

Altın ve döviz piyasası için haftanın en önemli gündemi Fed faiz kararı ve Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaydı. Fed politika faizini 0-0.25 aralığında sabit bırakırken, sıkı para politikasına geçişin ilk hamlesi olacak faiz artırımı için Mart ayını işaret etti. Bununla beraber altın gram fiyatı için dolar kuru ile beraber büyük önem arz eden ons altın fiyatı 1809 dolar bandına çekilerek 1 haftanın en düşük seviyesini gördü. Dünyada altın yatırımcısı Fed'in özellikle Mart ayında bir faiz artışına giderek, en somut sıkılaşma adımlarından birini atmasına ağırlık verirken, ECB'nin de Fed'i takip ederek 2022 yılında faiz artırım sürecini başlatabileceği konuşuluyor.

ALTIN FİYATLARI FED'E ODAKLANDI: BUNDAN SONRA BEKLENTİLER NELER? Fed toplantısı sonrası faiz kararı için açıklama geldi. Fed faizlerde değişikliğe gitmeyerek, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Analistler ve Fed üyeleri bu sene Fed'den 3 veya 4 faiz artırımı bekliyorlar. Fed'in ilk faiz artırımını Mart ayında yapacağı konusunda görüşler ağırlık kazandı.

ALTIN FİYATLARI İÇİN HANGİ GELİŞMELER ÖNE ÇIKIYOR? İşte altın fiyatları için öne çıkan gelişmeler: -Küresel enflasyon endişeleri: Altının enflasyondan koruma aracı olması nedeniyle, artan enflasyon ve enflasyon beklentileri altın fiyatları için destekleyici oluyor. -Covid-19 sürecinde yeni varyantlar: Piyasalarda riskleri ve belirsizliği artıran yeni varyantlar, g��venli liman etiketine sahip altın için bir diğer destekleyici unsur. Varyantlara karşı geliştirilen aşı ve ilaçlar ise tam tersine altın fiyatlarına olumsuz etki ediyor. -Fed ve ECB'nin faiz artırımı: Dünya merkez bankalarının öncüsü Fed'in ve ECB'nin beklenenden önce faiz artırma ihtimali 2021 yılında olduğu gibi 2022'de de altın fiyatları için baskılayıcı oluyor.

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