Altın fiyatları için destek oldu! Altın gram fiyatı haftaya nasıl başladı? Gram, çeyrek altın 22 ayar bilezik fiyatı 7 Şubat 2022 ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları 7 Şubat 2022 yeni haftaya nasıl başladı? Şahinleşen Fed ve ECB'ye rağmen altın fiyatları yeni haftada küresel düzeyde artan enflasyon ve Rusya-Ukrayna krizinin getirdiği etkilerle destek buluyor. Kur korumalı TL mevduat ürününün devreye alınmasıyla 13.5 TL ve çevresinde istikrar kazanan dolar kuru tarafından destek bulamayan altın gram fiyatı için ons altın fiyatı öne çıkıyor. Öte yandan, Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, yarım, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok arananlar arasında yer alıyor. İŞTE ALTIN FİYATLARI İÇİN SON DAKİKA GELİŞMELERİ VE TÜM ALTIN ÇEŞİTLERİ İÇİN CANLI RAKAMLAR HABERİN DEVAMINDA...

KÜRESEL ENFLASYON VE RUSYA-UKRAYNA KRİZİ ALTIN FİYATLARI İÇİN DESTEK OLDU Gram altın fiyatları, hem ons hem de dolar kuru tarafındaki hareketlerden etkilenerek yön buluyor. Ons altın fiyatı, Fed sonrası sürpriz bir şekilde şahinleşen ECB'ye rağmen artan küresel enflasyon endişeleri ve Rusya-Ukrayna krizi ile destek buldu. Yurt içinde dolar kuru 'Kur korumalı TL mevduat' ürünün devreye girmesiyle istikrar kazandı. Dolar/TL'den destek bulamayan altın gram fiyatı için altın ons fiyatı öne çıkıyor.

7 ŞUBAT 2022 ALTIN GRAM FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? CANLI ALTIN FİYATLARI... ALIŞ (TL) 788,99 SATIŞ (TL) 789,13 CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

ONS ALTIN FİYATI KAÇ DOLAR OLDU? Ons altın fiyatı, yurt içinde gram altın/TL fiyatı için etkili olduğundan yatırımcıların radarında bulunuyor. ALIŞ (USD) 1.809,10 SATIŞ (USD) 1.809,38 CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU? "Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek" soruları altın yatırımcısının gündeminde sıcaklığını artırdı. 7 Şubat 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar kaç TL? Bu hafta altın fiyatları ne kadar olacak? İşte canlı altın fiyatı ve en güncel rakamlar... ÇEYREK ALTIN FİYATI ALIŞ (TL) 1.282,00 SATIŞ (TL) 1.301,00 CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL? ALIŞ (TL) 5.125,00 SATIŞ (TL) 5.184,00 CANLI CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

KAPALIÇARŞI'DA KUYUMCULARDA YARIM ALTIN NE KADAR OLDU? ALIŞ (TL) 2.569,00 SATIŞ (TL) 2.614,00 CANLI YARIM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...

1 ATA ALTIN FİYATI - 1 ATA LİRA BUGÜN NE KADAR OLDU? ALIŞ (TL) 5.263,00 SATIŞ (TL) 5.318,00 CANLI ATA ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...