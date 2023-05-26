Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 247 bin lira, en yüksek 1 milyon 382 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,9 artarak 1 milyon 380 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 163 milyon 25 bin 122,08 lira, işlem miktarı ise 2.485,99 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 258 milyon 815 bin 968,52 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri ve Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası şeklinde sıralandı.Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: