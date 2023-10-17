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Altın kilogram fiyatı 1 milyon 712 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altın kilogram fiyatı 1 milyon 712 bin liraya geriledi.

Oluşturma Tarihi 17 Ekim 2023 16:53

Son Güncelleme Tarihi 17 Ekim 2023 16:53

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 703 bin lira, en yüksek 1 milyon 800 bin lirayı gören standart altın kilogram fiyatı, günü yüzde 4,2 azalışla 1 milyon 712 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 289 milyon 833 bin 483,48 lira, işlem miktarı ise 1.911,76 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 609 milyon 770 bin 131,01 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler oldu.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.787.000,00 1.988,10
En Düşük 1.703.000,00 1.905,00
En Yüksek 1.800.000,00 2.005,10
Kapanış 1.712.000,00 1.996,45
Ağırlıklı Ortalama 1.720.490,60 1.923,14
Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.289.833.483,48
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.911,76
Toplam İşlem Adedi 86

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%0,2868
DOLAR
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