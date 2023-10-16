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Altın kilogram fiyatı 1 milyon 787 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altın kilogram fiyatı 1 milyon 787 bin liraya geriledi.

Oluşturma Tarihi 16 Ekim 2023 16:52

Son Güncelleme Tarihi 16 Ekim 2023 16:52

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 700 bin lira, en yüksek 1 milyon 794 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,4 azalışla 1 milyon 787 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 299 milyon 644 bin 37,74 lira, işlem miktarı ise 1.928,12 kilogram oldu.

Diğer metallerde işlem gerçekleşmedi.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Yapı ve Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Özak Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.794.000,00 1.870,00
En Düşük 1.700.000,00 1.892,05
En Yüksek 1.794.600,00 1.995,65
Kapanış 1.787.000,00 1.988,10
Ağırlıklı Ortalama 1.720.102,91 1.912,26
Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.299.644.037,74
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.928,12
Toplam İşlem Adedi 46
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