Altın piyasasını şoka sokacak hamle! Çin vergi teşvikini sonlandırdı

Kasım 2024'ten bu yana aralıksız olarak altın alımlarını sürdüren ve 11 aydır rezervlerini artıran Çin'den köklü bir değişim geldi. Dünyanın en büyük altın piyasalarından birisi olan Çin, altın satışlarındaki önemli bir vergi avantajını kaldırma kararı aldı.

ALTIN ALIMI KDV'DEN DÜŞÜLEMEYECEK

Çin Maliye Bakanlığı'nın yürürlüğe koyduğu yeni düzenlemeyle, perakendecilerin Şanghay Altın Borsası'ndan satın aldıkları altınları satarken Katma Değer Vergisi'ni (KDV) mahsup etmeleri artık mümkün olmayacak.

KARAR GENİŞ BİR YELPAZEYİ KAPSIYOR

Bu radikal karar, yatırımlık yüksek saflıkta külçe ve altın paralardan, takı ve endüstriyel malzemelere kadar satılan veya işlenen tüm altın ürünlerini kapsıyor. Söz konusu değişikliğin, ekonomik büyümenin yavaşladığı ve kamu maliyesinin zorlandığı bir dönemde devlet gelirlerini artırması bekleniyor.

KÜRESEL PİYASALARDA ŞOK DALGASINA YOL AÇABİLİR

Ancak analistler, bu hamlenin Çinli tüketiciler için altın alım maliyetlerini doğrudan yukarı çekme riski taşıdığı konusunda uyarıyor. Küresel altın talebinin yoğun olduğu bir sırada gelen bu politik değişikliği, piyasalarda "şok dalgası" olarak nitelendiriliyor.

Öte yandan, altın fiyatları ons başına 4.000 dolar seviyelerinin yakınında seyrederken, bazı sektör temsilcileri, bu düzeltmelere rağmen fiyatların önümüzdeki bir yıl içinde 5.000 dolar civarına ulaşabileceğini öngörüyor.