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Altının gramı 2 bin 473 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yüzde 0,4 azalışla başlamasının ardından 2 bin 473 lira seviyesinde işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 16 Nisan 2024 10:53

Son Güncelleme Tarihi 16 Nisan 2024 10:53

Altının ons fiyatındaki yükselişe paralel dün değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,8 artışla 2 bin 484 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne ise yüzde 0,4 değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 2 bin 473 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 360 liradan, Cumhuriyet altını 17 bin 130 liradan satılıyor.

Dün yüzde 1,7 yükselerek 2 bin 383 dolarla kapanış rekoru kıran altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 2 bin 370 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Orta Doğu'da devam eden gerilim ve ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğine yönelik endişelerin güçlenmesiyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını belirterek, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini dile getirdi.

İran'ın İsrail'e hafta sonu yaptığı saldırılar sonrasında İsrail'in yapacağı potansiyel misillemeye dair endişelerin bölgedeki risk algısının yeniden yükselmesine neden olduğunu aktaran analistler, ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilerin de enflasyon endişelerini beslemeyi sürdürdüğünü ve tahvil piyasalarında satış baskısını artırdığını belirtti.

Yükselen tahvil faizlerinin altının alternatif maliyetini artırmasına karşın Orta Doğu'daki gelişmelerin yatırımcıları temkinli hareket etmeye yönlendirdiğini ifade eden analistler, bu durumun altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

Analistler, para piyasalarında Fed'in ilk faiz indirimine gitme ihtimalinin eylüle ötelendiğine yönelik fiyatlamaların güç kazandığını söyledi.

Bugün, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın Bahar Toplantıları'ndan gelecek haber akışının yanı sıra ABD'de sanayi üretimi verilerinin de takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 330 doların destek, 2 bin 400 ve 2 bin 430 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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