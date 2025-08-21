CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Altının kilogram fiyatı 4 milyon 420 bin liraya çıktı

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 420 bin liraya çıktı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 4 milyon 420 bin liraya yükseldi.

Oluşturma Tarihi 21 Ağustos 2025 16:52

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 400 bin lira, en yüksek 4 milyon 420 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 4 milyon 420 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 414 bin 999,50 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 664 milyon 679 bin 565,97 lira, işlem miktarı ise 1.288,88 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 775 milyon 801 bin 168,11 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, NM Global Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ile Türkiye İş Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 4.414.999,50 3.325,00
En Düşük 4.400.000,00 3.310,00
En Yüksek 4.420.000,00 3.356,00
Kapanış 4.420.000,00 3.356,00
Ağırlıklı Ortalama 4.411.949,84 3.338,61
Toplam İşlem Hacmi (TL) 5.664.679.565,97
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.288,88
Toplam İşlem Adedi 65

İlginizi Çekebilir
Japonya’nın 20 yıl vadeli devlet tahvilinin getirisi yükseldi Japonya'nın 20 yıl vadeli devlet tahvilinin getirisi yükseldi 21 Ağustos 2025 09:08
ABD’nin ticari ham petrol stokları azaldı ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı 21 Ağustos 2025 08:44
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 415 bin liraya çıktı Altının kilogram fiyatı 4 milyon 415 bin liraya çıktı 20 Ağustos 2025 16:42
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 20 Ağustos 2025 13:22
Çin’de bütçe gelirleri ve harcamaları arttı Çin'de bütçe gelirleri ve harcamaları arttı 20 Ağustos 2025 11:34
Özbekistan’ın ihracatında altının payı arttı Özbekistan'ın ihracatında altının payı arttı 20 Ağustos 2025 11:31
Yurt Dışı ÜFE verileri açıklandı Yurt Dışı ÜFE verileri açıklandı 20 Ağustos 2025 10:21
Borsa güne yatay seyirle başladı Borsa güne yatay seyirle başladı 20 Ağustos 2025 10:02
İngiltere’de yıllık enflasyon temmuzda 3,8 oldu İngiltere'de yıllık enflasyon temmuzda 3,8 oldu 20 Ağustos 2025 09:51
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 20 Ağustos 2025 09:43
Brent petrolün fiyatı yükselişe geçti Brent petrolün fiyatı yükselişe geçti 20 Ağustos 2025 09:39
Altının gramı güne yükselişle başladı Altının gramı güne yükselişle başladı 20 Ağustos 2025 09:33
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler