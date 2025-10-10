CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Altının kilogram fiyatı 5 milyon 580 bin liraya çıktı

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 580 bin liraya çıktı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 5 milyon 580 bin liraya yükseldi.

Oluşturma Tarihi 10 Ekim 2025 16:59

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 318 bin lira, en yüksek 5 milyon 612 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 3,3 artışla 5 milyon 580 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 400 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 413 milyon 466 bin 487,51 lira, işlem miktarı ise 1543,05 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 976 milyon 7 bin 173,68 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Hakan Yetkili Müessese ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 5.400.000,00 4.005,00
En Düşük 5.318.000,00 4.005,00
En Yüksek 5.612.000,00 4.165,00
Kapanış 5.580.000,00 4.150,00
Ağırlıklı Ortalama 5.419.401,43 4.129,90
Toplam İşlem Hacmi (TL) 8.413.466.487,51
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.543,05
Toplam İşlem Adedi 90

İlginizi Çekebilir
Brent petrolün varili 66,01 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 66,01 dolardan işlem görüyor 09 Ekim 2025 10:02
BM’den kritik mineraller için finansman ve yatırım çağrısı BM'den kritik mineraller için finansman ve yatırım çağrısı 09 Ekim 2025 09:20
İngiltere’de konut talebi zayıflamaya devam ediyor İngiltere'de konut talebi zayıflamaya devam ediyor 09 Ekim 2025 09:14
Fed tutanakları faiz indirim sinyali verdi Fed tutanakları faiz indirim sinyali verdi 09 Ekim 2025 09:10
IMF Başkanı Georgieva: Fed faiz indirebilir ancak dikkatli hareket etmeli IMF Başkanı Georgieva: Fed faiz indirebilir ancak dikkatli hareket etmeli 09 Ekim 2025 09:07
ABD’nin ticari ham petrol stokları arttı ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı 09 Ekim 2025 09:06
Trump yönetimi jenerik ilaçlara tarife uygulamayacak Trump yönetimi jenerik ilaçlara tarife uygulamayacak 09 Ekim 2025 09:04
AB’den yeni yapay zeka hamlesi AB'den yeni yapay zeka hamlesi 08 Ekim 2025 14:06
Borsa İstanbul’da 22 sektörden 17’si pozitif seyretti Borsa İstanbul'da 22 sektörden 17'si pozitif seyretti 08 Ekim 2025 11:13
ABD’de 9 binden fazla uçuş ertelendi ABD'de 9 binden fazla uçuş ertelendi 08 Ekim 2025 10:48
Almanya’da sanayi üretimi geriledi Almanya'da sanayi üretimi geriledi 08 Ekim 2025 10:40
EIA, küresel gelişmelerle petrol fiyat tahminlerini yükseltti EIA, küresel gelişmelerle petrol fiyat tahminlerini yükseltti 08 Ekim 2025 09:55
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler