CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Altının kilogram fiyatı arttı

Altının kilogram fiyatı arttı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 401 bin liraya yükseldi.

Oluşturma Tarihi 12 Ağustos 2025 16:49

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 388 bin lira, en yüksek 4 milyon 405 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 4 milyon 401 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 396 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 969 milyon 306 bin 740,78 lira, işlem miktarı ise 446,35 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 148 milyon 780 bin 655,65 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NM Global Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler ile AG Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 4.396.000,00 3.371,00
En Düşük 4.388.000,00 3.354,50
En Yüksek 4.405.000,00 3.430,00
Kapanış 4.401.000,00 3.430,00
Ağırlıklı Ortalama 4.393.523,66 3.404,83
Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.969.306.740,78
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 446,35
Toplam İşlem Adedi 36

İlginizi Çekebilir
Hazine 80,5 milyar lira borçlandı Hazine 80,5 milyar lira borçlandı 11 Ağustos 2025 15:41
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 11 Ağustos 2025 13:28
Avrupa borsaları haftaya pozitif seyirle başladı Avrupa borsaları haftaya pozitif seyirle başladı 11 Ağustos 2025 10:55
Borsa haftaya 11 bin puanın üzerinde başladı Borsa haftaya 11 bin puanın üzerinde başladı 11 Ağustos 2025 10:09
Brent petrolün varili 65,76 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 65,76 dolardan işlem görüyor 11 Ağustos 2025 09:59
Asya borsaları güne pozitif seyirle başladı Asya borsaları güne pozitif seyirle başladı 11 Ağustos 2025 09:53
Altının gramı güne düşüşle başladı Altının gramı güne düşüşle başladı 11 Ağustos 2025 09:47
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 11 Ağustos 2025 09:32
Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı 11 Ağustos 2025 08:48
Küresel piyasalar ABD’deki enflasyon verisine odaklandı Küresel piyasalar ABD'deki enflasyon verisine odaklandı 09 Ağustos 2025 11:17
Trump’ın kararnameleri kripto paralara talebi artırabilir Trump'ın kararnameleri kripto paralara "talebi" artırabilir 09 Ağustos 2025 11:12
New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı 08 Ağustos 2025 17:03
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler