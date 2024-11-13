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Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı geriledi.

Oluşturma Tarihi 13 Kasım 2024 16:58

Son Güncelleme Tarihi 13 Kasım 2024 17:09

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatının 2 milyon 900 bin liraya düştüğü görüldü.

YÜZDE 3,7 GERİLEDİ

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 860 bin lira, en yüksek 3 milyon 11 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 3,7 azalışla 2 milyon 900 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 3 milyon 10 bin liradan tamamlamıştı.

TÜM METALLERDE TOPLAM İŞLEM HACMİ BELLİ OLDU

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 488 milyon 11 bin 934,66 lira, işlem miktarı ise 1.194,28 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 608 milyon 604 bin 41,68 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Garanti BBVA, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 3.010.000,00 2.711,00
En Düşük 2.860.000,00 2.590,00
En Yüksek 3.011.000,00 2.731,00
Kapanış 2.900.000,00 2.650,00
Ağırlıklı Ortalama 2.979.460,70 2.632,44
Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.488.011.934,66
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.194,28
Toplam İşlem Adedi 87

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