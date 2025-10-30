CANLI BORSA
Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 610 bin liraya düştü.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 550 bin lira, en yüksek 5 milyon 669 bin 996 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda önceki kapanışa göre yüzde 2,7 azalışla 5 milyon 610 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı pazartesi gününü 5 milyon 767 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 10 milyar 24 milyon 512 bin 825,49 lira, işlem miktarı ise 1.822,51 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 11 milyar 856 milyon 169 bin 720,61 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 5.767.000,00 4.268,50
En Düşük 5.550.000,00 3.890,00
En Yüksek 5.669.996,00 4.191,40
Kapanış 5.610.000,00 4.130,65
Ağırlıklı Ortalama 5.608.298,23 4.069,75
Toplam İşlem Hacmi (TL) 10.024.512.825,49
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.822,51
Toplam İşlem Adedi 81

