İngiltere'de işe alımlar geriledi, başlangıç maaşları arttı

İşverenler, Maliye Bakanı Rachel Reeves'in 2024 bütçesinde getirdiği bordro vergisi artışının işe alım konusundaki temkinli tutumlarını etkilediğini belirtti. Ankete göre kalıcı çalışanlar için ortalama başlangıç maaşları mayıstan bu yana en yüksek artışı gösterdi, ancak uzun dönem ortalamasının altında kaldı.

KPMG CEO'su ve İngiltere kıdemli ortağı Jon Holt, "2025 sonunda işgücü piyasası hâlâ temkin sinyali veriyor. Artan maliyet baskıları ve küresel belirsizlik nedeniyle birçok firma işe alımı durduruyor ve geçici personel kullanarak esneklik sağlıyor" dedi.

REC CEO'su Neil Carberry ise aralıktaki düşüşün, 2025'in ikinci yarısındaki iyileşme sonrası geçici bir durum olabileceğini söyledi.

Ankete göre kalıcı personel yerleştirme endeksi kasımdaki 45,5'ten 44,3'e gerileyerek ağustostan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Geçici işe alım endeksi 48,8'den 47,6'ya indi. Kalıcı pozisyonlar için aday bulunabilirliği artarken, açık pozisyonlar azaldı. BoE aralıkta faizi 25 baz puan indirerek yüzde 3,75'e çekti; yatırımcılar 2026'da bir veya iki adet 25 baz puanlık indirim bekliyor.