CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İngiltere'de işe alımlar geriledi, başlangıç maaşları arttı

İngiltere'de işe alımlar geriledi, başlangıç maaşları arttı

İngiltere’de işgücü piyasası aralık ayında yavaşlamaya devam ederken, kalıcı pozisyonlar için başlangıç maaşlarında hızlanan bir artış görüldü. Recruitment and Employment Confederation (REC) ile KPMG tarafından yayımlanan aylık anket verilerine göre, işe alımlar aralık ayında art arda 39. kez düşerken, bu gerileme son dört ayın en keskin düşüşü olarak kayıtlara geçti.

Oluşturma Tarihi 12 Ocak 2026 09:19

İşverenler, Maliye Bakanı Rachel Reeves'in 2024 bütçesinde getirdiği bordro vergisi artışının işe alım konusundaki temkinli tutumlarını etkilediğini belirtti. Ankete göre kalıcı çalışanlar için ortalama başlangıç maaşları mayıstan bu yana en yüksek artışı gösterdi, ancak uzun dönem ortalamasının altında kaldı.

KPMG CEO'su ve İngiltere kıdemli ortağı Jon Holt, "2025 sonunda işgücü piyasası hâlâ temkin sinyali veriyor. Artan maliyet baskıları ve küresel belirsizlik nedeniyle birçok firma işe alımı durduruyor ve geçici personel kullanarak esneklik sağlıyor" dedi.

REC CEO'su Neil Carberry ise aralıktaki düşüşün, 2025'in ikinci yarısındaki iyileşme sonrası geçici bir durum olabileceğini söyledi.

Ankete göre kalıcı personel yerleştirme endeksi kasımdaki 45,5'ten 44,3'e gerileyerek ağustostan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Geçici işe alım endeksi 48,8'den 47,6'ya indi. Kalıcı pozisyonlar için aday bulunabilirliği artarken, açık pozisyonlar azaldı. BoE aralıkta faizi 25 baz puan indirerek yüzde 3,75'e çekti; yatırımcılar 2026'da bir veya iki adet 25 baz puanlık indirim bekliyor.

İlginizi Çekebilir
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 09 Ocak 2026 10:02
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 09 Ocak 2026 09:41
İngiliz bankacılık devinden altın için 5 bin dolar tahmini İngiliz bankacılık devinden altın için 5 bin dolar tahmini 09 Ocak 2026 09:39
ABD Kongre Bütçe Ofisi’nden Fed için faiz öngörüsü ABD Kongre Bütçe Ofisi'nden Fed için faiz öngörüsü 09 Ocak 2026 09:33
Fitch Ratings’ten ABD için büyüme tahmini Fitch Ratings'ten ABD için büyüme tahmini 09 Ocak 2026 09:27
Piyasalar ABD’nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı Piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı 09 Ocak 2026 09:00
Çin’de enflasyon 3 yılın zirvesinde! Çin'de enflasyon 3 yılın zirvesinde! 09 Ocak 2026 08:57
Trump’tan 200 milyar dolarlık ipotekli tahvil alımı talimatı Trump'tan 200 milyar dolarlık ipotekli tahvil alımı talimatı 09 Ocak 2026 08:53
Trump’tan Venezuella açıklaması: Petrol şirketleri 100 milyar dolarlık inşa sürecine hazırlanıyor Trump'tan Venezuella açıklaması: Petrol şirketleri 100 milyar dolarlık inşa sürecine hazırlanıyor 09 Ocak 2026 08:51
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 08 Ocak 2026 14:39
Euro Bölgesi’nde enflasyon beklentileri sabit kaldı Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentileri sabit kaldı 08 Ocak 2026 13:22
ABD Başkanı Trump: ABD’nin Venezuela’daki kontrolü yıllarca sürebilir ABD Başkanı Trump: ABD'nin Venezuela'daki kontrolü yıllarca sürebilir 08 Ocak 2026 13:17
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.200,9500 Değişim 134,96 Son veri saati:
Düşük 12065,99 Yüksek 12200,95
Açılış
43,167 Değişim 0,0332 Son veri saati:
Düşük 43,123 Yüksek 43,1562
Açılış
50,3953 Değişim 0,2703 Son veri saati:
Düşük 50,1496 Yüksek 50,4199
Açılış
6.347,9160 Değişim 131,474 Son veri saati:
Düşük 6251,426 Yüksek 6382,9
Açılış
117,0107 Değişim 6,6446 Son veri saati:
Düşük 110,6953 Yüksek 117,3399
Açılış
BİST En Aktif Hisseler