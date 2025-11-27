CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Altının kilogram fiyatı geriledi

Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 790 bin liraya indi.

Oluşturma Tarihi 27 Kasım 2025 16:42

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 775 bin lira, en yüksek 5 milyon 800 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 azalışla 5 milyon 790 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 807 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 304 milyon 776 bin 841,21 lira, işlem miktarı ise 753,87 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 670 milyon 503 bin 574,02 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altının bugün gerçekleşen kilogram fiyatı işlemlerine ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 5.807.000,00 4.260,00
En Düşük 5.775.000,00 4.112,35
En Yüksek 5.800.000,00 4.235,00
Kapanış 5.790.000,00 4.230,00
Ağırlıklı Ortalama 5.787.811,41 4.163,28
Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.304.776.841,21
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 753,87
Toplam İşlem Adedi 57

İlginizi Çekebilir
Avrupa Merkez Bankası’ndan finansal istikrar riski uyarısı Avrupa Merkez Bankası'ndan finansal istikrar riski uyarısı 26 Kasım 2025 13:27
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 26 Kasım 2025 13:13
Belçika’da grev üçüncü gününde Belçika'da grev üçüncü gününde 26 Kasım 2025 13:11
Ünlü gözlük markasında grev kararı! Ünlü gözlük markasında grev kararı! 26 Kasım 2025 10:58
Japonya’da hizmet üretici fiyatları ekimde arttı Japonya’da hizmet üretici fiyatları ekimde arttı 26 Kasım 2025 10:08
İngiltere yeni vergi artışına hazırlanıyor İngiltere yeni vergi artışına hazırlanıyor 26 Kasım 2025 10:05
OPEC+ üretim miktarını değiştirmemeye hazırlanıyor OPEC+ üretim miktarını değiştirmemeye hazırlanıyor 26 Kasım 2025 09:59
Çin’de kriz derinleşiyor: Gayrimenkul sektöründe alarm! Çin'de kriz derinleşiyor: Gayrimenkul sektöründe alarm! 26 Kasım 2025 09:55
Brent petrolün varili 62,04 dolar Brent petrolün varili 62,04 dolar 26 Kasım 2025 09:51
Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor 26 Kasım 2025 09:47
Piyasalar Fed’e yönelik beklentilerle pozitif seyrediyor Piyasalar Fed'e yönelik beklentilerle pozitif seyrediyor 26 Kasım 2025 09:13
Avustralya’da enflasyon yedi ayın zirvesine çıktı Avustralya'da enflasyon yedi ayın zirvesine çıktı 26 Kasım 2025 08:29
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler