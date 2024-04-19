Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 620 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 617 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 627 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,6 artışla 2 milyon 620 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 605 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 471 milyon 22 bin 79,23 lira, işlem miktarı ise 963,69 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 503 milyon 458 bin 455,88 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Altınbaş Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, ve İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: