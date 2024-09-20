Çin ilk kez İsviçre'den altın ithal etmedi

Yükselen spot altın fiyatlarının Asyalı perakende alıcıları uzak tutması nedeniyle İsviçre'den Çin'e yapılan tedarik, Haziran-Temmuz aylarındaki istikrarlı düşüşün ardından Ağustos ayında tamamen kurudu.

Metals Focus danışmanlık şirketinin kıdemli analisti Junlu Liang, "Büyük Çin'e yapılan ihracatın Temmuz ayında yavaşlayan talep nedeniyle zaten zayıflamış olduğu düşünüldüğünde bu rakamlar pek de sürpriz olmadı. Şanghay Altın Borsası'ndaki yerel altın fiyatlarının Ağustos ayında Londra fiyatlarına göre indirime gitmesi de Çin'e altın ithalatı için teşvikleri zayıflattı" dedi.

Çin'e sevkiyat yapılmaması ve Hong Kong'a arzın düşük olması nedeniyle İsviçre'nin Ağustos ayı toplam altın ihracatı Haziran ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Ancak, dünyanın ikinci büyük altın tüketicisi ve önemli bir ithalatçısı olan Hindistan'a yapılan sevkiyatlar, ülkenin Temmuz ayında devlet altın ithalat vergisini son 11 yılın en düşük seviyesine indirmesiyle Ağustos ayında bir önceki aya göre %38 arttı. Hidistan'a 48 bin 333 kg altın sevk edildi.

Ağustos ayında Türkiye'ye yapılan sevkiyat ise Temmuz ayının ve 2024 Ağustos ayının gerisinde kaldı.

İsviçre, Ağustos ayında Türkiye'dre 4640 kg altın ihrac etti. Temmuz ayında bu rakam 5016 ve 2023 Ağustos ayında 14895 kg seviyesindeydi.