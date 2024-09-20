CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın

Çin ilk kez İsviçre'den altın ithal etmedi

Dünyanın en büyük altın tüketicisi olan Çin, Ocak 2021'den bu yana ilk kez Ağustos ayında İsviçre'den altın ithal etmedi.

Oluşturma Tarihi 20 Eylül 2024 08:53

Son Güncelleme Tarihi 20 Eylül 2024 08:53

Yükselen spot altın fiyatlarının Asyalı perakende alıcıları uzak tutması nedeniyle İsviçre'den Çin'e yapılan tedarik, Haziran-Temmuz aylarındaki istikrarlı düşüşün ardından Ağustos ayında tamamen kurudu.

Metals Focus danışmanlık şirketinin kıdemli analisti Junlu Liang, "Büyük Çin'e yapılan ihracatın Temmuz ayında yavaşlayan talep nedeniyle zaten zayıflamış olduğu düşünüldüğünde bu rakamlar pek de sürpriz olmadı. Şanghay Altın Borsası'ndaki yerel altın fiyatlarının Ağustos ayında Londra fiyatlarına göre indirime gitmesi de Çin'e altın ithalatı için teşvikleri zayıflattı" dedi.

Çin'e sevkiyat yapılmaması ve Hong Kong'a arzın düşük olması nedeniyle İsviçre'nin Ağustos ayı toplam altın ihracatı Haziran ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Ancak, dünyanın ikinci büyük altın tüketicisi ve önemli bir ithalatçısı olan Hindistan'a yapılan sevkiyatlar, ülkenin Temmuz ayında devlet altın ithalat vergisini son 11 yılın en düşük seviyesine indirmesiyle Ağustos ayında bir önceki aya göre %38 arttı. Hidistan'a 48 bin 333 kg altın sevk edildi.

Ağustos ayında Türkiye'ye yapılan sevkiyat ise Temmuz ayının ve 2024 Ağustos ayının gerisinde kaldı.

İsviçre, Ağustos ayında Türkiye'dre 4640 kg altın ihrac etti. Temmuz ayında bu rakam 5016 ve 2023 Ağustos ayında 14895 kg seviyesindeydi.

İlginizi Çekebilir
Almanya’da yatırımcı güveni son 4 yılın en düşüğünde Almanya'da yatırımcı güveni son 4 yılın en düşüğünde 17 Eylül 2024 16:43
ABD’de perakende satışlar ağustosta arttı ABD'de perakende satışlar ağustosta arttı 17 Eylül 2024 16:39
İngiltere-AB ticaretinde Brexit sonrası sert düşüş İngiltere-AB ticaretinde Brexit sonrası sert düşüş 17 Eylül 2024 11:13
Arz endişeleri petrol fiyatlarını yükseltti Arz endişeleri petrol fiyatlarını yükseltti 17 Eylül 2024 09:55
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 17 Eylül 2024 09:28
Goldman Sachs ons altın için tahminini yineledi Goldman Sachs ons altın için tahminini yineledi 17 Eylül 2024 09:03
ECB üyesi Kazaks: ECB faiz indirimine devam etmeli ECB üyesi Kazaks: ECB faiz indirimine devam etmeli 17 Eylül 2024 09:00
Apollo Global: Ücret enflasyonu Fed’i faiz indirimlerinde sınırlayacak Apollo Global: Ücret enflasyonu Fed'i faiz indirimlerinde sınırlayacak 17 Eylül 2024 08:56
Piper Sandler: Fed bu yıl 100 baz puan faiz indirimi yapabilir Piper Sandler: Fed bu yıl 100 baz puan faiz indirimi yapabilir 17 Eylül 2024 08:53
Ekonomistler BOJ için aralık ayını işaret etti Ekonomistler BOJ için aralık ayını işaret etti 17 Eylül 2024 08:48
Fed kararını bekleyen ons altın hafif geriledi Fed kararını bekleyen ons altın hafif geriledi 17 Eylül 2024 08:44
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 19 Eylül 2024 10:13
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler