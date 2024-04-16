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Citi ons altın fiyatını 3000 dolar olarak tahmin etti

Citi gelecek 6 - 18 ay için ons altın fiyatını 3000 dolar olarak tahmin etti.

Oluşturma Tarihi 16 Nisan 2024 08:38

Son Güncelleme Tarihi 16 Nisan 2024 08:38

Citi, ons altın için gelecek 6-18 aya yönelik beklentisini 3000 dolar olarak ortaya koydu. 2024 yılının ikinci yarısında altın fiyatının 2500 doları aşmasını bekleyen Citi, Mayıs ve Haziran ayında bir geri çekilme olasılığının arttığını ancak 2200 dolar sevişyesinde güçlü bir alım desteği geleceğini öngördüklerini de belirtti.

2024 için fiyat tahminini yüzde 6,8 artırarak 2350 dolar olarak ortaya koyan Citi, 2025 için beklentisini de yüzde 40 yükselterek 2875 dolar olarak ifade etti.

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