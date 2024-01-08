CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Fed beklentisi ons altını geriletti

Fed beklentisi ons altını geriletti

Ons altın fiyatları yeni haftanın ilk gününde geriledi. Fiyatların gerilemesinde Fed'den erken bir faiz indirimi beklentilerinin azalmasının doları ve ABD Hazine kağıdı getirilerini desteklemesi etkili oldu.

Oluşturma Tarihi 08 Ocak 2024 09:02

Son Güncelleme Tarihi 08 Ocak 2024 09:02

Ons altın bu sabah 2035 dolara doğru geriledi ve şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,37 düşüşle 2036,38 dolardan işlem görüyor.

Capital.com'dan Kyla Rodda yaptığı değerlendirmede, "Bence güçlü istihdam verilerinin bir miktar devamını görüyoruz. Her şey bu yıl faiz indirimi beklentilerinin azalmasına bağlı" dedi.

Dolar endeksi bu sabah yüzde 0,1 artışla 102,518 seviyesinde.

Analistler ons altın için bugün destek noktası olarak 2035-2028 dolar aralığını işaret ediyorlar. Buranın üzerinde kalınması halinde yeniden 2052 dolar seviyesinin hedeflenebileceğği belirtiliyor. Desteğin kırılması halinde ise 2017 dolara doğru geri çekilme bekleniyor.

İlginizi Çekebilir
Rekabet Kurumu: Türk şirketlerinin 2023 yılı işlem bedeli 163 milyar lira Rekabet Kurumu: Türk şirketlerinin 2023 yılı işlem bedeli 163 milyar lira 05 Ocak 2024 16:15
Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı 05 Ocak 2024 16:09
Yurt dışında yerleşiklerin portföy girişi 9. haftaya taşındı Yurt dışında yerleşiklerin portföy girişi 9. haftaya taşındı 05 Ocak 2024 16:03
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı 05 Ocak 2024 16:00
Avro Bölgesi’nde üretici fiyatları kasımda düştü Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları kasımda düştü 05 Ocak 2024 14:14
Avro Bölgesi’nde enflasyon yükseldi Avro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi 05 Ocak 2024 14:00
Birleşik Krallık’ta konut fiyatları yükselişini sürdürüyor Birleşik Krallık'ta konut fiyatları yükselişini sürdürüyor 05 Ocak 2024 13:55
Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti 05 Ocak 2024 13:47
BRICS küresel ekonomi ve enerjideki rolünü büyütüyor BRICS küresel ekonomi ve enerjideki rolünü büyütüyor 05 Ocak 2024 11:08
SEC spot Ethereum ETF’lerini bu yıl başlatabilir SEC spot Ethereum ETF'lerini bu yıl başlatabilir 05 Ocak 2024 09:09
İngiltere’de mağaza satışları üç yıl sonra düştü İngiltere'de mağaza satışları üç yıl sonra düştü 05 Ocak 2024 09:07
BM küresel ekonomik büyümenin 2024 yılında %2,4 olacağını öngördü BM küresel ekonomik büyümenin 2024 yılında %2,4 olacağını öngördü 05 Ocak 2024 09:04
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,07
%0,3067
EURO
1.001,34
%0,1338
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
995,32
%-0,4684
ALTIN
1.044,06
%4,4061
EURO
1.034,21
%3,4209
DOLAR
1.021,22
%2,1224
BORSA
1.005,80
%0,5797
ALTIN
1.070,38
%7,0376
EURO
1.044,31
%4,4313
DOLAR
971,19
%-2,8813
BORSA
1.065,45
%6,5447
ALTIN
1.654,02
%65,4021
EURO
1.600,11
%60,0107
DOLAR
1.428,08
%42,8077
BORSA
1.800,04
%80,004
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler