CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Goldman Sachs’tan 2026 için altın tahmini: Hedef 4.900 dolar

Goldman Sachs’tan 2026 için altın tahmini: Hedef 4.900 dolar

Goldman Sachs, altın fiyatlarının 2026 yılının sonuna kadar 4.900 dolar seviyesine ulaşacağına ilişkin beklentisini paylaştı

Oluşturma Tarihi 19 Kasım 2025 09:04

Goldman Sachs, altın fiyatlarının 2026 sonunda 4.900 dolara ulaşmasını öngörerek, mevcut seviyelere kıyasla yaklaşık yüzde 21'lik bir artış beklediğini duyurdu.

Altın, 30 Ekim'de kaydettiği 4.336 dolarlık zirvenin ardından bir ay içinde yaklaşık yüzde 6 gerileyerek salı günü 4.062 dolara kadar indi. Bu düşüşte, ABD dolarındaki güçlenme ve aralık ayında faiz indirimi olasılığının zayıflaması etkili oldu.

Goldman Sachs, yaşanan gerilemenin kalıcı bir düşüş trendinin değil, geçici bir düzeltmenin parçası olabileceğini ifade etti. Bankaya göre, altın bu yıl genel olarak güçlü bir seyir izledi ve yaklaşık yüzde 75 oranında değer kazanarak yatırımcıların güvenli liman tercihlerinden destek gördü.

Uzmanlar, doların değer kazanması ve ABD'deki faiz beklentilerindeki değişimin kısa vadeli baskı yarattığını, ancak orta vadede altının güçlü kalmayı sürdüreceğini değerlendiriyor.

İlginizi Çekebilir
Çin’den Japonya’ya ekonomik baskı: Seyahat yasağı, tur iptali, film sansürü Çin'den Japonya'ya ekonomik baskı: Seyahat yasağı, tur iptali, film sansürü 18 Kasım 2025 08:58
Avustralya Merkez Bankası’ndan çift yönlü sinyal: Faizler sabit kalabilir, gevşeme de gündemde Avustralya Merkez Bankası'ndan çift yönlü sinyal: Faizler sabit kalabilir, gevşeme de gündemde 18 Kasım 2025 08:54
İngiltere Merkez Bankası mevduat sigortası tutarını artırdı İngiltere Merkez Bankası mevduat sigortası tutarını artırdı 18 Kasım 2025 08:52
Goldman Sachs’tan 2026 öngörüsü: Petrol fiyatlarında düşüş sürecek Goldman Sachs'tan 2026 öngörüsü: Petrol fiyatlarında düşüş sürecek 18 Kasım 2025 08:49
BM: Metan emisyonlarında düşüş yetersiz, 2030 hedefi riskte BM: Metan emisyonlarında düşüş yetersiz, 2030 hedefi riskte 18 Kasım 2025 08:46
Fitch’ten Türk bankalarına not artışı: 6 bankanın kredi notu yükseltildi Fitch’ten Türk bankalarına not artışı: 6 bankanın kredi notu yükseltildi 18 Kasım 2025 08:43
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 17 Kasım 2025 16:44
Çin’de bütçe gelirleri arttı Çin'de bütçe gelirleri arttı 17 Kasım 2025 15:56
Morgan Stanley’den 2026 tahmini: Altında rekor sürecek, dolarda düşüş bekleniyor Morgan Stanley'den 2026 tahmini: Altında rekor sürecek, dolarda düşüş bekleniyor 17 Kasım 2025 15:53
Avrupa’da doğal gaz fiyatları yükseliyor Avrupa'da doğal gaz fiyatları yükseliyor 17 Kasım 2025 15:32
ECB’den ’borsa düzeltmesi’ uyarısı ECB'den 'borsa düzeltmesi' uyarısı 17 Kasım 2025 15:21
Borsada yatırımcı sayısındaki gerileme sürüyor: Bir haftada 57 bini aşkın kayıp Borsada yatırımcı sayısındaki gerileme sürüyor: Bir haftada 57 bini aşkın kayıp 17 Kasım 2025 14:22
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler