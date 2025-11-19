Goldman Sachs’tan 2026 için altın tahmini: Hedef 4.900 dolar

Goldman Sachs, altın fiyatlarının 2026 sonunda 4.900 dolara ulaşmasını öngörerek, mevcut seviyelere kıyasla yaklaşık yüzde 21'lik bir artış beklediğini duyurdu.

Altın, 30 Ekim'de kaydettiği 4.336 dolarlık zirvenin ardından bir ay içinde yaklaşık yüzde 6 gerileyerek salı günü 4.062 dolara kadar indi. Bu düşüşte, ABD dolarındaki güçlenme ve aralık ayında faiz indirimi olasılığının zayıflaması etkili oldu.

Goldman Sachs, yaşanan gerilemenin kalıcı bir düşüş trendinin değil, geçici bir düzeltmenin parçası olabileceğini ifade etti. Bankaya göre, altın bu yıl genel olarak güçlü bir seyir izledi ve yaklaşık yüzde 75 oranında değer kazanarak yatırımcıların güvenli liman tercihlerinden destek gördü.

Uzmanlar, doların değer kazanması ve ABD'deki faiz beklentilerindeki değişimin kısa vadeli baskı yarattığını, ancak orta vadede altının güçlü kalmayı sürdüreceğini değerlendiriyor.