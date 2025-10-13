CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Gram altın 5 bin 470 liradan işlem görüyor

Gram altın 5 bin 470 liradan işlem görüyor

Gram altın haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 5 bin 470 liradan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 13 Ekim 2025 09:45

Cuma günü altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 1,6 artışla 5 bin 404 liradan tamamladı. Yeni güne de yükselişle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,2 üstünde 5 bin 470 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 350 liradan, Cumhuriyet altını 37 bin 260 liradan satılıyor.

Küresel piyasalardaki belirsizliklerden destek bulan altının onsu ise bugün 4 bin 78,1 dolarla rekor kırdı. Ons altın şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 1,3 üstünde 4 bin 67 dolarda seyrediyor.

Çin ile ABD arasında artan ticari gerginliklerle altın fiyatlarında yükselişler görülürken artan risk algısı altın fiyatlarını destekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 150 doların direnç, 3 bin 970 doların ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustos ayında 5 milyar 472 milyon dolar fazla verdiğini tahmin etti. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında ise 21 milyar 125 milyon dolar olarak gerçekleşeceği tahmininde bulundu.

İlginizi Çekebilir
Google’dan Belçika’ya 5 milyar avroluk yapay zeka yatırımı Google'dan Belçika'ya 5 milyar avroluk yapay zeka yatırımı 09 Ekim 2025 15:13
AB’den 400 milyar euroluk yatırım hedefi AB'den 400 milyar euroluk yatırım hedefi 09 Ekim 2025 13:24
Ifo: Alman otomotiv sektöründe güven azaldı Ifo: Alman otomotiv sektöründe güven azaldı 09 Ekim 2025 13:12
Suriye yönetimi ulusal parayı modernize edecek Suriye yönetimi ulusal parayı modernize edecek 09 Ekim 2025 12:34
Almanya’nın ihracatı ağustosta yüzde 0,5 azaldı Almanya'nın ihracatı ağustosta yüzde 0,5 azaldı 09 Ekim 2025 12:12
Çin’den yeni ihracat kısıtlaması Çin'den yeni ihracat kısıtlaması 09 Ekim 2025 10:51
Brent petrolün varili 66,01 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 66,01 dolardan işlem görüyor 09 Ekim 2025 10:02
BM’den kritik mineraller için finansman ve yatırım çağrısı BM'den kritik mineraller için finansman ve yatırım çağrısı 09 Ekim 2025 09:20
İngiltere’de konut talebi zayıflamaya devam ediyor İngiltere'de konut talebi zayıflamaya devam ediyor 09 Ekim 2025 09:14
Fed tutanakları faiz indirim sinyali verdi Fed tutanakları faiz indirim sinyali verdi 09 Ekim 2025 09:10
IMF Başkanı Georgieva: Fed faiz indirebilir ancak dikkatli hareket etmeli IMF Başkanı Georgieva: Fed faiz indirebilir ancak dikkatli hareket etmeli 09 Ekim 2025 09:07
ABD’nin ticari ham petrol stokları arttı ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı 09 Ekim 2025 09:06
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler