Gram altın fiyatı haftaya yükselişle başladı

Geçen hafta 1.674 liraya kadar yükselen gram altın fiyatı, bu seviyelerde tutunamadı ve haftayı yüzde 0,42 değer kaybıyla 1.646 liradan tamamladı.

Gram altın fiyatı, 4 haftalık değer kaybının ardından yeni haftaya yükselişle başladı. Haftanın ilk işlem gününde saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,21 artışla 1.650 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.711 liradan, Cumhuriyet altını 10.944 liradan satılıyor.

Ons altın fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1.889 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda dünya genelinde para politikalarına yönelik belirsizlikler devam ederken, bu hafta gerçekleşecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda politika yapıcıların verecekleri mesajlar yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ülke ekonomisinin güçlü durduğuna işaret ederken, bu durum değerli metal ve emtialar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağının öngörüldüğünü aktararak, yıl sonuna kadar yapılacak diğer iki toplantıya yönelik belirsizliklerin güçlü kalmaya devam ettiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise Almanya'da ÜFE verilerinin öne çıktığını belirten analistler, teknik açıdan ons altın fiyatında 1.900 doların direnç, 1.880 doların destek konumunda bulunduğunu kaydetti.