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JPMorgan ons altının 2500 dolara ulaşmasını bekliyor

JPMorgan'ın küresel emtia araştırma başkanı ons altında fiyatın bu yıl 2500 dolara ulaşmasını bekliyor.

Oluşturma Tarihi 14 Mart 2024 08:37

Son Güncelleme Tarihi 14 Mart 2024 08:37

JPMorgan Chase & Co. için altın, emtia piyasalarında 1 numaralı seçim ve bankanın küresel emtia araştırma başkanı Natasha Kaneva'ya göre fiyat bu yıl ons başına 2.500 dolara ulaşma potansiyeline sahip.

Kaneva, Bloomberg TV'ye yaptığı açıklamada, külçenin Cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2.195,15 dolara ulaşmasının ardından "2.500 doların bir olasılık olduğuna inanıyoruz. Çünkü piyasa aşırı heyecanlanma eğiliminde" dedi.

Kaneva, bu fiyat hedefine ulaşmak için "enflasyonda ve istihdam rakamlarında ılımlılığın devam ettiğinin ve Fed'in gerçekten de faizde indirime gittiğinin teyit edilmesine ihtiyacımız var" diye konuştu.

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