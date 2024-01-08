Ons altın 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi

Ons altın yüzde 0,9 kayıpla 2.025,44 doları gördü. Şu sıralarda yüzde 0,82 düşüşle 2027 dolar seviyesinde.

Kinesis Money analisti Carlo Alberto De Casa, "Enflasyon verilerinin merkezi bir katalizör olmasını bekliyorum ve beklentilerin üzerindeki veriler, faiz oranlarını düşürme olasılığını azaltabileceğinden altın üzerinde baskı yaratabilir. Bu yılın ilk çeyreğinde, enflasyon önemli ölçüde düşmediği sürece, merkez bankalarının 2024 yılında faizleri düşürmesi çok zor olacaktır" dedi.