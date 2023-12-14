Ons altın haftanın en yüksek seviyesini gördü

Ons altın 2039 doların üzerinin görülmesinin ardından yaşanan kar realizasyonu ile 2030 dolar seviyelerine geri geldi. Şu sıralarda düne göre yüzde 0,37 artışla 2031,03 dolardan işlem görüyor.

Analistler, 2032 doların üzerinde kalınması halinde 2054 dolara doğru bir hareket bekliyorlar.

City Index'in kıdemli analistlerinden Matt Simpson, "Fed'in güvercin dönüşü, altın fiyatlarının altına bir roket sapladı ve altın fiyatları, ons başına 2.000 dolarlık cam tavanı kırmak için sıçrama tahtası olarak 1.980 dolarlık desteği kullandı. Bu kesinlikle ABD dolarını, yılın sonuna doğru zayıf bir noktaya yerleştiriyor; bu ay, USD için düşüş eğilimi yaratan ve altına fayda sağlayan bir ay" dedi.

ANZ analistleri de "Fed'in 2024'ün 3. çeyreğinde faiz indirimine başlamasını bekliyoruz. Merkez bankasının daha fazla alım yapmasının yardımıyla bu, altın fiyatlarının 2024'te yeni zirvelere ulaşmasını sağlayacak" değerlendirmesini yaptılar.

Piyasalarda şimdi gözler Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın bugün verecekleri faiz kararlarında olacak.