Ons altın ISM verisinin negatif etkisini üzerinden atmaya çalışıyor

Fed'in bu yıl üç faiz indirimi yapıp yapmayacağına dair şüphelerin ortaya çıkmasına yol açan verinin ardından gerileyen ons altın, bu saban dün görülen rekor seviyeleri yeniden hedeflemeye çalışıyor.

Dün tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2265,49 dolara kadar yükselişin anrdından 2228 dolar civarına kadar gerileylen ons altın, bu sabah 2258 dolara çıktı..

KCM Trade'in baş piyasa analisti Tim Waterer, "Altın yeni bir rekor fiyata ulaştı, ancak bu yüksek filigranla birlikte bazı aşırı alım koşulları da geldi ve bu da hafif bir geri çekilmeyle sonuçlandı. Bununla birlikte, altındaki son geri çekilmeler, potansiyel alıcıların daha iyi giriş noktaları için kenarda beklemesi nedeniyle sığ nitelikte oldu" dedi.

ABD dolarının 4-1/2 ayın en yüksek seviyesine yakın seyretmesi ve gösterge ABD 10 yıllık Hazine tahvillerinin ABD imalatının Mart ayında 1-1/2 yıl sonra ilk kez büyüdüğünü gösteren verinin ardından iki haftanın en yüksek seviyelerine yakın işlem görmesi külçe altının kazançlarını kontrol altında tuttu.

CME Group'un FedWatch aracına göre, yatırımcılar verilerin ardından Haziran ayında faiz indirimine ilişkin bahislerini %63'e düşürdü.

Fed Başkanı Jerome Powell Cuma günü yaptığı açıklamada, son ABD enflasyon verilerinin merkez bankasının temel görünümünü zayıflatmadığını belirtti, ancak ekonominin güçlü bir zeminde olması nedeniyle "bu, indirim için acele etmemize gerek olmadığı anlamına geliyor" dedi.