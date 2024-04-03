Ons altın rekorlar kırmaya devam ediyor

Ons altın bu sabah 2.288,41 dolara kadar yükseldi. Şu sıralarda da düne göre yüzde 0,15 artışla 2283,85 dolardan işlem görüyor.

Altın, Fed'in faiz oranlarının düşeceği beklentisiyle bu yıl neredeyse %11 oranında yükseldi. Son 1 ayda yükseliş yüzde 9,62 oldu.

Standard Chartered Plc analistlerinden Suki Cooper'a göre, açık pozisyonlardaki düşüş, altının son dönemdeki rekoruna kısa pozisyon kapatmanın katkıda bulunmuş olabileceğini gösteriyor. Metali yükselten yeni bir katalizörün olmaması "fiyat hareketinin dalgalı ve düzeltmelere eğilimli olma olasılığını artırıyor" dedi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün ilerleyen saatlerde bir konuşma yapması ve politika görünümüne ilişkin yeni bilgiler sunması planlanıyor.