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ABD'ye net sermaye girişi arttı: Çin tahvilinde erime sürüyor

ABD'ye Ağustos ayında net sermaye girişi 134,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Çin, ABD tahvilinde son 4 yılın en büyük satışını yaptı.

Oluşturma Tarihi 19 Ekim 2023 09:29

Son Güncelleme Tarihi 19 Ekim 2023 09:29

ABD Hazine Bakanlığı'nın uluslararası sermaye verilerine göre, bir önceki ayın verisi net 140,6 milyar dolar girişten 141,4 milyar dolar girişe revize edildi.

Aynı ayda yabancı yatırımcılar net 63,5 milyar dolar tutarında swap hariç uzun vadeli menkul kıymet alımı yaptılar. Bir önceki ayın net alım verisi 8,8 milyar dolardan 9,5 milyar dolara çıkarıldı.

Swap dahil edildiğinde yabancı yatırımcıların uzun vadeli menkul kıymet alımları da 63,5 milyar dolar olarak belirlendi. Bir önceki ayın swap dahil net sermaye girişi 8,8 milyar dolardan 9,5 milyar dolara revize edildi.

Yabancı yatırımcılar net 22,1 milyar dolar tutarında ABD Hazine kağıdı alırken, 6,5 milyar dolar tutarında devlet destekli kuruluş tahvili satımı gerçekleştirdiler. Özel sektör tahvilde ise net 140,9 milyar dolar alım yaptılar.

En büyük portföye sahip Japonya'nın elindeki ABD Hazine tahvil tutarı 1 trilyon 112,5 milyar dolardan 1 trilyon 116,2 milyar dolara yükseldi.

Çin'in tuttuğu tahvil miktarı düşüşünü sürdürdü ve 821,8 milyar dolardan 805,4 milyar dolara indi. Çin'in satışı son 4 yılın en yüksek miktarı oldu.

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