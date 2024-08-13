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Almanya'da yatırımcı güveni ağustosta sert düştü

Almanya'da yatırımcı güveni, ağustos ayında ekonomik belirsizliklerin artmasıyla sert biçimde geriledi.

Oluşturma Tarihi 13 Ağustos 2024 13:39

Son Güncelleme Tarihi 13 Ağustos 2024 13:39

Almanya merkezli Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek döneme ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin ağustos ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Almanya'nın temmuzda 41,8 puan olan ZEW Ekonomik Güven Endeksi, ağustosta 19,2 puana geriledi. Böylece, endeks bir önceki aya kıyasla 22,6 puan azaldı.

Piyasa beklentileri endeksin 32,6 puan seviyesinde olması yönündeydi. Açıklanan verilerin, piyasa beklentilerinin çok altında gerçekleşmesi dikkati çekti.

Beklentiler, en son Temmuz 2022'de bu seviyede düşüş göstermişti.

Ülkedeki mevcut ekonomik duruma ilişkin değerlendirmeler de geriledi.

Mevcut Durum Endeksi ağustosta önceki aya göre 8,4 puan azalarak eksi 77,3 oldu. Almanya'da özellikle ihracatın yoğun olduğu sektörlere yönelik beklentiler zayıfladı.

Ekonomik beklentiler, belirsiz para politikası, ABD ekonomisinden gelen zayıf veriler ve Orta Doğu'daki çatışmaların tırmanacağına dair artan endişelerden olumsuz şekilde etkilendi.

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