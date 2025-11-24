CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Asya borsaları Güney Kore hariç pozitif seyrediyor

Asya borsaları Güney Kore hariç pozitif seyrediyor

Asya borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine dair öngörülerin güçlenmesiyle Güney Kore hariç pozitif seyrediyor.

Oluşturma Tarihi 24 Kasım 2025 09:54

ABD'de faiz indirim sürecine yönelik belirsizlik ve varlık fiyatlamalarındaki yüksek değerleme endişeleri nedeniyle geçen hafta küresel piyasalarda negatif bir seyir hakimdi. New York Fed Başkanı John Williams'ın iş gücü piyasasının zayıflamasıyla kısa vadede faiz oranlarının yeniden düşürülmesi için alan gördüğünü söylemesi, piyasalarda risk iştahının artmasını sağladı.

New York Fed Başkanı Williams'ın açıklamaları sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 69 seviyesinde seyrediyor.

JAPONYA VE ÇİN GERİLİMİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Fed'in faiz indirimlerine yönelik iyimserliğin tekrar artmasıyla yükselen risk iştahı Asya'ya da taşınırken, Güney Kore piyasaları bölge endekslerinden negatif ayrıştı.

Bu gelişmelerin yanı sıra Asya tarafında Japonya ile Çin arasındaki Tayvan'a dair gerilim devam ederken, Çin, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Tayvan'a ilişkin sözlerini iki ülke arasında yol açtığı gerilime dair tutumunu açıklayan mektubu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi de Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Tayvan sorununa askeri müdahale ihtimalini ima eden sözleriyle yanlış bir mesaj verdiğini, dokunulmaması gereken kırmızı çizgiyi aştığını söyledi.

ABD yetkililerinin Nvidia'nın H200 yapay zeka çiplerinin Çin'e satışını onaylamayı değerlendirdiğine dair haberler sonrasında Çinli yerel çip üreticilerinin hisselerindeki düşüşle Çin piyasalarında sektör bazlı düşüşler izlendi.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,19 azalışla 3.846,1 puandan günü tamamlarken, Japonya borsasında tatil nedeniyle işlem gerçekleşmiyor.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,22 yükselişle 3.843 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 artışla 25.720 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise bir önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 85.284 puanda seyrediyor.

İlginizi Çekebilir
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 21 Kasım 2025 10:00
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 20 Kasım 2025 16:47
ABD’de tarım dışı istihdam beklentileri aştı, işsizlik oranı yükseldi ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı, işsizlik oranı yükseldi 20 Kasım 2025 16:45
İran, UAEA ile Kahire Anlaşması’nı feshetti İran, UAEA ile Kahire Anlaşması'nı feshetti 20 Kasım 2025 16:29
Almanya otomotiv sektöründe 12 yılın en düşük istihdamı Almanya otomotiv sektöründe 12 yılın en düşük istihdamı 20 Kasım 2025 15:58
İngiltere’de sanayi üretimi kasım ayında geriledi İngiltere'de sanayi üretimi kasım ayında geriledi 20 Kasım 2025 15:42
Avro Bölgesi’nde inşaat üretimi eylülde azaldı Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi eylülde azaldı 20 Kasım 2025 14:13
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 20 Kasım 2025 13:58
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 20 Kasım 2025 11:42
Çin’de kredi faiz oranlarında değişikliğe gidilmedi Çin'de kredi faiz oranlarında değişikliğe gidilmedi 20 Kasım 2025 11:13
Küresel enerji verimliliğindeki ilerleme hız kazandı Küresel enerji verimliliğindeki ilerleme hız kazandı 20 Kasım 2025 10:53
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 21 Kasım 2025 10:04
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler