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Asya borsaları Japonya hariç yükseldi

Asya pay piyasaları alış ağırlıklı bir seyir izlerken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.

Oluşturma Tarihi 08 Aralık 2023 09:46

Son Güncelleme Tarihi 08 Aralık 2023 09:46

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya ekonomisinin üçüncü çeyrekte beklenenden fazla daralması, ekonomik aktivitenin düşünülenden daha kırılgan olduğu endişelerini ortaya çıkardı. Japonya'da 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 ve yıllık bazda yüzde 2,9 azalışla beklentilerin altında kaldı.

Analistler, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) negatif faiz politikasının sonuna yaklaştığı yönündeki tahminlerin arttığını belirterek, bu durumun Japon yeninin ağustostan bu yana en güçlü yükselişini gerçekleştirmesiyle ülke pay piyasaları üzerinde satış baskısı oluşturduğunu dile getirdi.

Dolar/yen paritesi dün yüzde 2,5 düşüşle 143,7 seviyesinden günü tamamlarken, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 143,8'de bulunuyor.

Öte yandan, yapay zeka konusundaki iyimserliğin artmasıyla ABD'de Nasdaq endeksinde artan risk iştahı, Güney Kore piyasalarına da taşındığı görülürken, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 artışla 2.518 puan olurken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,24 değer kazancıyla 2.973 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,68 düşüşle günü 32.308 puandan tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 69.814 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 yükselişle 16.354 puanda seyrediyor.

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