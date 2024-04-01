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Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya pay piyasalarına karışık bir seyir hakim olurken, Hong Kong'da bugün tatil dolayısıyla işlem gerçekleşmedi.

Oluşturma Tarihi 01 Nisan 2024 10:58

Son Güncelleme Tarihi 01 Nisan 2024 10:58

Küresel piyasalarda tatil havası devam ederken, bu hafta gözler, başta ABD'de açıklanacak istihdam raporu olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerden alınacak sinyallerin iş gücü piyasasına ilişkin önemli ipuçları verebileceğini belirterek, bu durumun piyasalarda oynaklığı artırmasının olası olduğunu söyledi.

Asya'da Hong Kong, tatil dolayısıyla kapalı bulunurken, Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 51'e çıkarak yükselmeye devam etmesi risk algısının yatışmasına yardımcı oldu.

Öte yandan, Japonya imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 48,2 ile beklentilere paralel gerçekleşti.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 azalışla 39.841 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyirle 2.747 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yatay seyirle 151,36 seviyesinde bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 primle 73.997 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 1,2 yükselişle 3.077 puandan işlem görüyor.

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