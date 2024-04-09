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Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya piyasaları karışık seyretti.

Oluşturma Tarihi 09 Nisan 2024 10:52

Son Güncelleme Tarihi 09 Nisan 2024 10:52

Küresel piyasalarda, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi temkinli bir seyir izlenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl için toplamda 75 baz puan yerine 50 baz puan faiz indirimine gidebileceği ihtimali öne çıkmaya başladı.

Japonya tarafında bugün Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, enflasyon eğiliminin artmaya devam etmesi durumunda bankanın parasal teşvikin derecesini azaltmayı düşünmesi gerektiğini söyledi. Yendeki hareketlere de değinen Ueda, "Eğer döviz kuru hareketleri ekonomiye ve fiyatlara inkar edilmesi güç bir şekilde etki ediyorsa, elbette para politikası ile yanıt vereceğiz." dedi.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 4 günlük Çin ziyaretinde, ülkenin elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji gibi bazı yükselen sektörlerde devlet destekleriyle yaratılan kapasite fazlası üretimin, küresel ekonomide dengesizlikler yaratacağına dikkati çekerek, sanayi politikasında değişim talep etti.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1'lik artışla 39.773 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 azalışla 2.708 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi 151,8 seviyesinde bulunuyor.

Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi ise yüzde 0,2 değer kaybıyla 3.038 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 yükselişle 16.846 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 primle 75.052 puanda seyrediyor.

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