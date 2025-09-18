CANLI BORSA
Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini indirmesine karşın Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon ve istihdama yönelik risklere işaret etmesiyle karışık seyrediyor.

Oluşturma Tarihi 18 Eylül 2025 09:47

Son Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2025 09:48

Dünya genelinde tarifelerin ekonomiler üzerinde oluşturduğu endişeler, merkez bankalarının politika alanlarında daraltıcı etki yapıyor. ABD yönetiminin uyguladığı korumacı politikalar, ABD başta olmak üzere ülkelerin enflasyon hedeflerini tutturmalarını zorlaştırırken istihdam konusunda da soru işaretlerini belirginleştiriyor.

Asya tarafında karışık bir seyir hakimken Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Fed'in politika faizini 25 baz puan indirmesinin ardından dolara bağlı kur rejimi nedeniyle gösterge faizinde aynı oranda kesintiye gitti.

Bölgede Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yarın açıklayacağı para politikaları kararları yatırımcılar tarafından beklenirken Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba'nın istifasının ardından oluşan siyasi belirsizlik ortamında BoJ'un faiz oranını değiştirmemesi öngörülüyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da çekirdek makine siparişleri temmuzda aylık yüzde 4,6 düşerken yıllık bazda yüzde 4,9 arttı.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 artışla 45.329 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1,4 yükselişle 3.461 puanda kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 düşüşle 3.821 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 azalışla 26.439 puanda bulunurken, Hindistan'da da Sensex endeksi de önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 83.005 puanda seyrediyor.

