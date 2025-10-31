Asya borsaları karışık seyrediyor

CANLI BORSA
Asya borsalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yılki faiz indirimlerini tamamlamış olabileceğine yönelik beklentiler ve Çin'de açıklanan ekonomik aktivite verilerinin etkisiyle karışık seyir izleniyor.

Dünyada enflasyonla mücadele süreci devam ederken merkez bankaları da öngörülemez fiyat artışlarının önüne geçmek ve enflasyonun tekrardan güçlenmesini önlemek amacıyla temkinli davranmayı sürdürüyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, ekim ayı para politikası kararı sonrası, aralık toplantısında politika faizinde daha fazla indirim yapılmasının kesin olmadığını söylemişti. Powell, yüksek düzeydeki belirsizliklere vurgu yaparken temkinlilik mesajları vermişti.

Söz konusu mesajlarla azalan risk iştahı, küresel pay piyasalarında etkisini gösteriyor.

ÇİN'DE İMALAT SANAYİ AKTİVİTESİ DARALMAYI SÜRDÜRDÜ

Çin'de imalat sektörü aktivitesinin ekimde de daralmaya devam etmesi, Çin tarafının negatif ayrışmasında etkili oluyor. Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Ekim 2025'te bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak 49'a düştü. İmalat sanayisindeki ekonomik aktiviteyi ölçen endeks, 7 aydır daralma bölgesinde seyrediyor.

Çin ile ABD arasındaki tarife gündemi, imalat sanayisi büyük oranda ihracata dayalı Çin'de ekonomik aktiviteyi olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

TOKYO TÜFE BEKLENTİLERİ AŞTI

Japonya tarafındaki veri akışı da yakından takip edilirken Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde yüzde 2,8 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede eylül işsizlik oranı yüzde 2,6 oranında gerçekleşti, bu veri öngörülerin üzerinde seyretti. Sanayi üretimi ise eylülde aylık bazda yüzde 2,2 ve yıllık bazda 3,4 ile tahminlerin üzerinde geldi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,25 yükselişle 52.478 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,50 artışla 4.107 puandan tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 3.956 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 düşüşle 25.973 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da da Sensex endeksi önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 84.260 puanda seyrediyor.

