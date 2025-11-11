Asya borsaları karışık seyrediyor

CANLI BORSA
Asya borsalarında, ABD'de federal hükümetin yeniden açılacağına dair iyimserliklere karşın Çin ekonomisine ilişkin devam eden endişelerle karışık bir seyir izleniyor.

ABD'de hükümetin yeniden açılma sürecine dair olumlu beklentiler piyasalarda risk iştahını desteklemesine rağmen Asya tarafında Çin ekonomisine ilişkin süregelen endişeler öne çıkıyor.

Bölgede teknoloji hisselerindeki toparlanmanın sürmesiyle Güney Kore ve Japonya borsasında yükselişler görülürken Çin'de ekonomik büyümeye ilişkin endişelerin devam etmesi ülke pay piyasalarında satış baskısına neden oldu.

Çin yönetiminin ekonomiye daha fazla destek sağlayabileceğine dair beklentilere karşın ülkede piyasalarda risk algısı devam ediyor. Ülkede dün açıklanan veriler, üretici fiyatlarında deflasyonist etkilerin sürdürdüğünü ortaya koymuştu. Ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ekimde yüzde 2,1 geriledi.

Öte yandan Goldman Sachs ekonomistleri Çin ekonomisinin kısa vadede bazı baskılarla karşılaşmasının muhtemel olduğunu bildirdi.

Diğer taraftan Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, ilk teşvik paketini kullanarak ekonomiyi canlandırmayı ve kilit sektörlere yatırım yaparak yeni bir büyüme stratejisi başlatmayı hedefliyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre Japonya'da cari denge 4 trilyon 483,3 milyar yen (yaklaşık 29,1 milyar dolar) ile beklentilerin üzerinde fazla verdi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 50.980 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,8 artışla 4.106 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 4.005 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 düşüşle 26.594 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise bir önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 83.287 puanda seyrediyor.

